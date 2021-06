[Vídeo] Resultado, Resumen, Goles y Campeón México vs Estados Unidos 2-3 Final Liga de Naciones CONCACAF

Tweet on Twitter

México perdonó un penal en el último minuto y eso les costó la derrota 3-2 ante los Estados Unidos en la Final de la Liga de Naciones CONCACAF.

El partido no pudo arrancar de mejor manera para México ya que apenas a los 2 minutos el Tecatito Corona sacó bombazo para poner el 1-0, tras eso el duelo se mantenía intenso, el Tricolor dominaba y parecía que al 23 Héctor Moreno ponía el 2-0 con remate de cabeza, pero un fuera de lugar revisado por el VAR anuló el gol, 4 minutos después en un tiro de esquina y remate al poste apareció Giovanni Reyna para empujar poniendo el 1-1, al 43 México tuvo la gran oportunidad de tomar ventaja pero Chucky Lozano falló un mano a mano, así concluyó el primer lapso.

Para el segundo tiempo el duelo se mantenía intenso, al 57 Charly Rodríguez sacó disparo peligroso, al 61 los Norteamericanos respondieron con disparo que exigió a Memo Ochoa, al 70 Weston McKennie, de cabeza, se quedó cerca de la ventaja de Estados Unidos pero Ochoa acrecentaba su figura, 9 minutos después Diego Lainez sacó gran disparo de izquierda en su primer balón que tocaba para poner el 2-1, eso obligó a las Barras y las Estrellas a irse con todo, y apenas 3 minutos después McKennie aparecía para poner el 2-2 con el que nos íbamos a los tiempos extra.

El primer tiempo extra arrancó de manera pareja, sin nada de claridad, pero a poco a poco México tomó las riendas siendo protagonistas, pero tras 15 minutos el gol de la ventaja no llegaba. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, no había claridad, pero la polémica llegó al 108 con un penal de Salcedo sobre Pulisic que revisó en el VAR, Christian Pulisic cobró el penal y no falló poniendo al frente a Estados Unidos, eso obligó al Tricolor a irse con todo y al 119 un penal ahora muy claro a favor de México era la gran oportunidad para Andrés Guardado, sin embargo Ethan Horvath, que había entrado de cambio, detuvo el cobro para darle el título a los Norteamericanos.

Así, los Estados Unidos se proclamaron campeones de la primera edición de la CONCACAF Nations League, mientras México tendrá que concentrarse ahora en la Copa Oro donde estará obligado al título. Estados Unidos 3-2 México.

[Vídeo] Resultado, Resumen, Goles y Campeón México vs Estados Unidos 2-3 Final Liga de Naciones CONCACAF