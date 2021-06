UFC 263 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Adesanya vs Vettori 2 en Directo?

Dos o tres veces al año, UFC pone una mega cartelera. Un evento repleto de contundentes peleas por el título que no se pueden perder. UFC 263 es uno de esos eventos. Dos peleas por el título, el regreso de uno de los luchadores más perdurables y populares de UFC, todo eso sucederá este sábado 12 de junio.

Empecemos por arriba.

En el evento principal, la superestrella de UFC Israel Adesanya defiende su título de peso medio contra Marvin Vettori. También tenemos una revancha de una de las mejores peleas de 2020 en Dieveson Figueiredo contra Brandon Moreno. Eso es por el título de peso mosca de UFC.

Pero en términos de interés general, UFC 263 anuncia el regreso de uno de los mayores atractivos de UFC: Nate Diaz.

Nate Diaz está luchando contra Leon Edwards en una pelea donde las probabilidades están en su contra. Para empezar, la competencia es en peso welter. Díaz es más fuerte en la división de peso ligero, donde su alcance y tamaño a menudo ahogan a sus oponentes. Las peleas anteriores en peso welter han involucrado a otros oponentes que normalmente pelean en peso ligero, como Conor McGregor y Anthony Pettis. Esta vez está luchando contra un verdadero peso welter en Leon Edwards, un luchador que ha dominado en esa categoría de peso. No ha perdido en casi seis años.

En resumen, podría ser una noche difícil para Díaz.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 263?

Fecha: sábado 12 de junio

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Star Premium en México. ESPN Knockout en Sudamérica.

Cartelera UFC 263

Cartelera Principal

Israel Adesanya vs Marvin Vettori

Dieveson Figueiredo vs Brandon Moreno

Leon Edwards vs Nate Diaz

Demian Maia vs Belal Muhammad

Paul Craig vs Jamahal Hill

Preliminares

Drew Dober vs Brad Riddell

Eryk Anders vs Darren Stewart

Lauren Murphy vs Joanne Calderwood

Movsar Evloev vs Hakeem Dawodu

Primeras preliminares

Pannie Kianzad vs Alexis Davis

Frank Camacho vs Matt Frevola

Chase Hooper vs Steven Peterson

Fares Ziam vs Luigi Vendramini

Carlos Felipe vs Jake Collier

Cómo ver UFC 263: Adesanya vs Vettori 2

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 263 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN +, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 263 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 263 es de 69,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 89,98 dólares por UFC 263 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Star Premium en su sistema de cable, mientras que en el resto de Latinoamérica será por ESPN.

UFC 263 EN VIVO

Israel Adesanya vs Marvin Vettori

Al regresar de una estancia fallida en el peso semipesado, se podría asumir que Adesanya es vulnerable. Pero el hecho es que aún no ha perdido en peso mediano y Marvin Vettori no presenta nada nuevo para Adesanya.

Además: Adesanya y Vettori ya pelearon una vez antes en 2018, lo que resultó en una victoria por decisión dividida para Adesanya. Estuvo cerca, pero, dejando a un lado las tarjetas de puntuación, Adesanya fue el claro vencedor.

¿Quién ha mejorado más desde ese duelo? Adesanya, claramente. Su defensa de lucha libre y jiu-jitsu han mejorado notablemente desde esa pelea. Es casi seguro que esta pelea se mantendrá en pie. Espere una competencia similar a la última defensa de peso mediano de Adesanya contra Paulo Costa.

Predicción: Adesanya por TKO.

Dieveson Figueiredo vs Brandon Moreno

Esta pelea es otra revancha. Figueiredo y Moreno se enfrentaron en una pelea que se declaró en empate en diciembre de 2020.

Ese empate fue el resultado de un punto perdido por parte de Figueiredo tras un brutal golpe bajo. Si no fuera por ese punto menos, Figueiredo habría ganado la pelea, con bastante claridad.

Fue una contienda reñida, pero espero que esta sea mucho más decisiva a favor de Figueiredo. Su poder de golpe, su tamaño: Figueiredo ha sido un absoluto matador en su carrera en UFC. Esto podría llegar hasta el final (Moreno realmente puede disparar) pero espero que gane Figueiredo.

Predicción: Figueiredo por decisión

Leon Edwards vs Nate Diaz

La gente se apresuró a descartar a Nate Díaz en esta pelea, principalmente porque no ha tenido mucho éxito en el peso welter en el pasado y Leon Edwards es un peso welter fuerte.

Espero que Edwards derrote a Díaz, mezclando su lucha, golpes y trabajo en la jaula, pero no me sorprendería que Díaz tomara uno o dos asaltos, particularmente porque esta es una pelea de cinco asaltos.

Esta debería ser una pelea divertida.

Predicción: Edwards por decisión