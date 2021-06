Gales vs Suiza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eurocopa 2021

Se abren las emociones de este sábado 12 de junio en la jornada 1 de la Eurocopa 2020 donde Gales buscará arrancar con el pie derecho sabiendo que muchas de sus aspiraciones está en lo que hagan al enfrentarse a Suiza que saldrá decidido a imponer su calidad en la cancha del Olímpico de Bakú.

Hora y Canal Gales vs Suiza

Sede: Estadio Olímpico de Bakú, Bakú, Azerbaiyán

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile. 10:00 am de Argentina, Brasil, y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Gales vs Suiza en VIVO

La selección de Gales vuelve a la Eurocopa tras una gran eliminatoria donde quedó segundo de su grupo únicamente por debajo de Croacia. Intentarán repetir lo hecho en la edición pasada donde fueron la revelación al meterse hasta las semifinales, aunque saben que para eso necesitarán mejorar.

Los Dragones tuvieron un par de partidos amistosos donde no les fue del todo bien ya que cayeron derrotados 3-0 ante Francia, mientras que el sábado de la semana pasada no pudieron pasar del empate 0-0 ante Albania.

Por su parte, Suiza tuvo una gran eliminatoria siendo líder de su grupo con 5 victorias, 2 empates y apenas una derrota quedando por arriba de Dinamarca. Intentarán mejorar lo hecho en la edición 2016 donde quedaron eliminados en octavos de final.

Los Suizos tuvieron tres partidos amistosos con victorias 3-2 ante Finlandia y 2-1 ante los Estados Unidos, mientras que el pasado jueves 3 de junio cerraron aplastando 7-0 a Liechtenstein con hat-trick de Mario Gavranovic, doblete de Christian Fassnacht, un autogol y anotación de Edimilson Fernandes.

Tanto Gales como Suiza saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar el primer paso rumbo a la siguiente ronda, no hay margen de error en un sector que comparten con Italia y Turquía. En los pronósticos los Suizos son ligeros favoritos, pero los Dragones van por todo. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Gales vs Suiza.

