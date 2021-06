Tweet on Twitter

Paraguay vino de atrás logrando una valiosa victoria 3-1 sobre Bolivia en el cierre de la jornada 1 de la Copa América 2021.

El partido arrancó de manera movida, apenas a los 7 minutos una mano dentro del área se marcó como penal tras revisarse en el VAR, Erwin Saavedra no perdonó poniendo al frente a Bolivia, 8 minutos después se marcó otro penal ahora a favor de Paraguay, pero un fuera de lugar anuló la jugada, al 32 Álvalos sacó disparo por encima del arco, los Guaraníes dominaban claramente, pero el empate no llegaba, al 45+9 Jaume Cuellár se fue expulsado por segunda amarilla dejando con 10 a La Verde. Para el segundo tiempo Paraguay salió con todo, al 60 Alejandro Romero sacó disparo que reventó el poste, 2 minutos después otra vez apareció Romero ahora si consiguiendo el empate, 3 minutos después González sacó remate que el arquero boliviano salvó, pero la pelota le quedó a Ángel Romero que no perdonó el 2-1, el hombre menos era mucho para Bolivia y al 80 los Guaraníes liquidaron con el 3-1 con doblete de Romero, así concluyó el duelo.

Así, Paraguay sumó sus tres primeros puntos dejando a Bolivia en blanco. En actividad de la jornada 2 de la Copa América, los Guaraníes se medirán a Argentina, mientras La Verde se enfrentará a Chile, ambos el viernes. Paraguay 3-1 Bolivia.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Paraguay vs Bolivia 3-1 Jornada 1 Copa América 2021