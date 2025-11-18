México vs Paraguay EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Noviembre 2025

Amistosos

El Alamodome de San Antonio será testigo este martes de un nuevo amistoso internacional en el que México buscará reencontrarse con la victoria ante Paraguay, en el marco de su preparación rumbo al Mundial 2026, donde será coanfitrión.

El Tri acumula seis partidos sin ganar, mientras que Paraguay llega tras dos derrotas consecutivas, en un duelo que promete intensidad y necesidad para ambas selecciones.

Cómo llega México

El equipo de Javier Aguirre conquistó la Copa Oro 2025, pero desde entonces ha perdido ritmo en su camino hacia el Mundial.

Datos recientes del Tri:

❌ No gana desde hace cinco partidos posteriores al título.

al título. 🤝 Viene de empatar 0-0 con Uruguay , logrando su primera portería a cero en cuatro encuentros .

, logrando su . ⚽ Solo 1 gol marcado y 5 recibidos en sus últimos tres duelos.

Aun así, más allá de las críticas, Aguirre presume que México ha perdido solo uno de sus últimos cinco partidos, mostrando cierta resiliencia defensiva pese a los problemas ofensivos.

Posible XI:

Edson Álvarez repetiría como titular en la contención junto a Erick Sánchez y Marcel Ruiz .

y . En ataque, la duda es Gilberto Mora (17 años), quien arrastra una molestia en la mano.

(17 años), quien arrastra una molestia en la mano. Si no inicia, las bandas serían ocupadas por Hirving Lozano y Roberto Alvarado, acompañando a Raúl Jiménez como referente del área.

Cómo llega Paraguay

Los dirigidos por Gustavo Julio Alfaro viven un momento complejo. Tras lograr la clasificación a su primera Copa del Mundo desde Sudáfrica 2010, el rendimiento ha caído.

Últimos resultados:

❌ 0-2 vs Corea del Sur

❌ 1-2 vs Estados Unidos

🔥 Este último duelo terminó en una trifulca y con la expulsión de Omar Alderete , baja para este partido.

, baja para este partido. ❌ Solo una victoria en sus últimos seis partidos.

Paraguay ha encajado dos goles en cada uno de sus últimos tres encuentros, algo que preocupa al cuerpo técnico de Alfaro.

Posible XI guaraní:

Defensa central con Gustavo Gómez y Junior Alonso .

y . Laterales: Juan José Cáceres y Blas Riveros .

y . En ataque, podría jugar Alex Arce si Antonio Sanabria no se recupera de una molestia en la pantorrilla.

si no se recupera de una molestia en la pantorrilla. Julio Enciso y Miguel Almirón aportarían desequilibrio por las bandas.

Claves del partido

🔹 México necesita urgentemente gol

Raúl Jiménez tendrá la responsabilidad de liderar un ataque que ha producido muy poco en los últimos encuentros.

🔹 Paraguay concede demasiado

Alfaro debe ajustar la última línea, pues su defensa ha mostrado fisuras en cada partido reciente.

🔹 Ritmo e intensidad

Ambas selecciones llegan con necesidad, lo que usualmente deriva en encuentros dinámicos y con errores defensivos.

Pronóstico: México 2-1 Paraguay

México ha mostrado capacidad de resistencia y Paraguay viene concediendo mucho.

Aunque ninguno atraviesa su mejor momento, el Tri podría aprovechar los espacios defensivos guaraníes para volver al triunfo.

Last modified: noviembre 18, 2025