Turquía vs Gales EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eurocopa 2021

Partido muy atractivo tendremos este miércoles 16 de junio en la jornada 2 de la Eurocopa 2021, cuando Turquía busque aprovechar su condición de local sabiendo que es vital el ganar para pelear por la clasificación, pero recibirán a Gales que también se jugará muchas de sus aspiraciones de clasificar en la cancha del Olímpico de Bakú.

Hora y Canal Turquía vs Gales

Sede: Estadio Olímpico de Bakú, Bakú, Azerbaiyánn

Hora: 6:00 pm de España. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile. 1:00 pm de Argentina, Brasil, y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. PrendeTV en Estados Unidos. DirecTV Sports en Sudamérica.

Turquía vs Gales en VIVO

La selección de Turquía llegaba con mucha ilusión soñando con ser el “Caballo Negro”, sin embargo su debut dejó muchas dudas, por lo que en esta segunda fecha es vital el quedarse con las tres unidades para seguir en la pelea por clasificar.

Los Turcos tuvieron un amargo debut el pasado viernes cuando se midieron a Italia en un choque en el que fueron aplastados 0-3, aunque compitiendo de buena forma sobretodo en el primer tiempo.

Por su parte, Gales también tiene la ilusión de pelear por la clasificación e igual saben que para ello será vital ganar este miércoles tomando en cuenta que en la última fecha se medirán a Italia que es el gran favorito.

Los Dragones vienen de un buen debut el pasado sábado cuando se midieron a Suiza en un duelo en el que vinieron de atrás para empatar 1-1 con gol de Kieffer Moore.

Tanto Turquía como Gales saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de ganar ya que muchas de sus aspiraciones de avanzar estarán puestas en lo que hagan este miércoles, no hay margen de error. En los pronósticos es difícil dar un favorito, los Turcos parecen tener un plantel más fuerte, sin embargo dejaron muchas dudas que los Dragones, encabezados por Gareth Bale, intentarán salvar. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Turquía vs Gales.

