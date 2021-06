Tweet on Twitter

Francia dio un golpe de autoridad logrando vencer 1-0 a Alemania en el cierre de la jornada 1 de la Eurocopa 2021 en el Allianz Arena de Múnich.

El partido arrancó muy cerrado, ninguno lograba imponer condiciones, aunque fue Francia el que empezó a irse al frente, al 16 en un cabezazo Paul Pogba estuvo cerca, un minuto después Kylian Mbappé sacaba disparo que Neuer salvaba, 5 minutos después Lucas Hernández sacó centro Mats Hummels desvió al fondo de su propio arco para poner el 1-0 de los Galos, Alemania intentaba responder, al 37 Gundogan no alcanzó a impactar bien, así, al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 6 minutos Kylian Mbappé sacó bombazo que reventó el poste, 2 minutos después Serge Gnabry falló una clara frente el arco, al 65 Mbappé parecía poner el 2-0 pero un fuera de lugar anulaba la jugada, Alemania intentaba, aunque al 85 parecía que Mbappé servía a Karim Benzema para el 2-0, pero otra vez un fuera de lugar anuló la jugada, aun así, ya no hubo más.

Así, Francia sumó sus 3 primeros puntos dejando a Alemania en blanco. En actividad de la jornada 2 de la Eurocopa, los Galos se medirán a Hungría, mientras que los Alemanes se enfrentarán a Portugal. Francia 1-0 Alemania.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Francia vs Alemania 1-0 Jornada 1 Eurocopa 2021