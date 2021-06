Dinamarca vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eurocopa 2021

Partido de poder a poder tendremos este jueves 17 de junio en la jornada 2 de la Eurocopa 2021, cuando Dinamarca, intentando dejar atrás el trago amargo de Christian Eriksen, busque demostrar que está para competir ante cualquier rival, pero tendrá que medirse a Bélgica que saldrá decidido a imponer su jerarquía y firmar su clasificación a la siguiente ronda, en la cancha del Parken.

Hora y Canal Dinamarca vs Bélgica

Sede: Parken Stadion, Copenhague, Dinamarca

Hora: 6:00 pm de Bruselas y España. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. PrendeTV en Estados Unidos.

Dinamarca vs Bélgica en VIVO

La selección de Dinamarca cuenta con una gran generación que llegaba con mucha ilusión a esta Euro, sin embargo su debut fue muy duro tras el desmayo de Christian Eriksen que les terminó costando la concentración y la derrota, por lo que tienen mucho que mejorar ante el rival más duro del grupo.

Los Daneses debutaron el sábado pasado ante Finlandia, en un duelo que dominaron claramente, sin embargo terminaron cayendo 0-1 en un durísimo golpe.

Por su parte, Bélgica es considerada una de las favoritas a pelea por el título, en su debut ya se mostraron sólidos, pero pero todavía queda un largo camino rumbo al objetivo.

Los Diablos Rojos arrancaron su participación el pasado sábado visitando a Rusia logrando un contundente triunfo 3-0 con doblete de Romelu Lukaku y uno más de Thomas Meunier.

Tanto Dinamarca como Bélgica saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria y con ello perfilar la clasificación. En los pronósticos los Diablos Rojos son favoritos por su mayor poder, pero los Daneses están en casa y les urge sumar de a tres. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Dinamarca vs Bélgica.

Dinamarca vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eurocopa 2021