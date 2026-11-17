Liga de Naciones UEFA

¡Clásico nórdico a todo o nada en Copenhague por el boleto a cuartos de final de la UEFA Nations League! Dinamarca recibe a Noruega en un choque explosivo donde Rasmus Højlund y Erling Haaland se disputan el último boleto a la siguiente ronda. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Daneses llegan sublíderes con 9 puntos, pero necesitan sumar ante unos Noruegos que son terceros con 6 unidades y con el triunfo estarían firmando su boleto a la fase final.

La Dinamita Roja llega encendida tras golear 4-1 como visitante a Portugal, sabiendo que un empate en casa le basta para clasificar.

Por su parte, Noruega desembarca obligada a ganar luego de vencer 3-1 a Gales, arrastrando 13 partidos seguidos anotando y recibiendo goles.

Dinamarca apostará por el control de Pierre-Emile Højbjerg y la pegada letal de Rasmus Højlund, quien suma cinco tantos en el torneo.

Noruega responderá con la visión de Martin Ødegaard y la velocidad de Antonio Nusa para abastecer a un Erling Haaland que ya le marcó doblete en la ida.

La necesidad urgente de Noruega por ir al ataque abrirá espacios ideales ante dos defensas que sufren muchísimo para mantener el cero. Nuestro pronóstico es una apretada victoria de Dinamarca 2-1 sobre Noruega. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: noviembre 17, 2026