Portugal vs Dinamarca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Written by: noviembre 14, 2026 Liga de Naciones UEFA

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Portugal vs Dinamarca

¡Cita de alto calibre en la Cantera de Braga con impacto directo en los cuartos de final de Europa! Portugal recibe a Dinamarca en un auténtico agarrón donde los lusos buscan mantener su paso perfecto e imponer su ley sin Cristiano Ronaldo. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Para los Lusos arranca oficialmente la era Post-CR7 y saben que toda la presión estará en conseguir la victoria, sin embargo los Daneses tienen la calidad para sorprender.

El equipo de Jorge Jesus llega volando como líder con 12 puntos de 12 posibles tras superar 2-1 a Noruega teniendo prácticamente el boleto a la fase final en la bolsa.

Por su parte, la escuadra de Brian Riemer desembarca segunda con 6 unidades tras vencer 1-0 a Gales, buscando asegurar su boleto a la fase final.

Portugal impondrá su circulación de balón respaldado en la visión de Bruno Fernandes, el desequilibrio de Rafael Leão y la presencia goleadora de Gonçalo Ramos. 

Dinamarca responderá con el orden de Joachim Andersen y la velocidad de Rasmus Højlund para lastimar al contragolpe.

El inmenso volumen de juego del cuadro local y la contundencia de sus atacantes terminarán inclinando la balanza en territorio portugués. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Portugal 3-1 sobre Dinamarca. ¿Cuál es el tuyo?

Etiquetas: , , Last modified: noviembre 14, 2026
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