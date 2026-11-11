Turquía vs Bélgica EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UEFA Nations League 2026-27

Written by: noviembre 11, 2026 Liga de Naciones UEFA

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Turquía vs Bélgica

¡Urgencia por todo o nada en la Liga de Naciones con impacto directo en el descenso! Turquía recibe en la caldera de Izmir a una Bélgica urgida de estabilidad en una batalla sin tregua donde perder significará el abismo. Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los Turcos han perdido los 4 partidos que han disputado y de no ganar este jueves estarían a las puertas del descenso, mientras los Belgas suman 6 unidades y necesitan ganar para seguir en la lucha por la clasificación.

El equipo de Sergen Yalçın llega en el sótano sin unidades tras ligar cuatro derrotas consecutivas y recibir 9 goles en el torneo. En su último partido cayeron 3-1 ante Italia. 

Por su parte, la escuadra de Mark van Bommel desembarca tercera con 6 puntos, buscando recuperarse tras tropezar 4-1 ante Francia en la jornada pasada, sin margen de error.

Turquía intentará tomar la iniciativa respaldada en el ensordecedor aliento de su tribuna para corregir grietas defensivas e imponer su contundencia en el área rival. 

Bélgica responderá ordenando su mediocampo para aprovechar los espacios del oponente y explotar su efectividad al ataque.

Las persistentes vulnerabilidades en la zaga local y la superioridad que ya demostró la visita en el duelo previo terminarán inclinando la balanza en Izmir. Nuestro pronóstico es una trabajada victoria de Bélgica 2-1 sobre Turquía. ¿Cuál es el tuyo?

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