Portugal vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eurocopa 2021

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 19 de junio siguiendo con la jornada 2 de la Eurocopa 2021, cuando Portugal busque dar un golpe de autoridad demostrando que será candidato al título, pero tendrá una muy dura prueba cuando visiten a Alemania que saldrá con la urgencia de quedarse con el botín completo del Allianz Arena.

Como llegan las selecciones

La selección de Portugal es considerada una de las grandes favoritas al título, encabezadas por Cristiano Ronaldo sueñan con el bicampeonato, su arranque fue bueno, pero todavía queda camino por recorrer y el de este sábado será una gran prueba para medir su nivel.

Los Lusos vienen de un gran debut el pasado martes cuando visitaron a Hungría sufriendo, pero logrando doblegarlos 0-3 con doblete de Cristiano Ronaldo y uno más de Raphael Guerreiro, todos los goles en los últimos 6 minutos.

Por su parte, Alemania siempre es considerada entre las favoritas, además, tienen que aprovechar esta en casa, sin embargo su debut no fue el esperado, por lo que en esta segunda fecha van con todo.

Die Mannschaft tuvo un amargo debut el pasado martes cuando recibieron a Francia en un duelo realmente cerrado, pero en el que terminaron cayendo 1-0.

Tanto Portugal como Alemania saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un golpe de autoridad, ambos tienen la misión de clasificar y por ello es vital el quedarse con las tres unidades este sábado, además sería un buen golpe anímico rumbo a la última fecha de la fase de grupos.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez en la fase de grupos del Mundial Brasil 2014. En aquel duelo Die Mannschaft se llevó un claro y contundente triunfo 4-0 con hat-trick de Thomas Muller y uno más de Mats Hummels.

Hora y Canal Portugal vs Alemania

El juego entre Portugal vs Alemania se estará disputando en punto de las 6:00 pm de Múnich y 5:00 pm de Lisboa; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am del Pacífico y a las 12:00 pm del Pacífico. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:00 am

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

La transmisión del partido Alemania vs Portugal en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en México y Centroamérica, en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Portugal vs Alemania en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones que siempre pelean por las instancias finales, por lo que saldrán con todo a dar un golpe de autoridad. En los pronósticos esperamos un duelo realmente cerrado, los Lusos parecen llegar en mejor forma, pero la condición de local y el amargo debut pone a los Teutones como los obligados. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Portugal vs Alemania.

Portugal vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eurocopa 2021