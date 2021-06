Hungría vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eurocopa 2021

Se abren las emociones de este sábado 19 de junio siguiendo con la jornada 2 de la Eurocopa 2021, cuando Hungría busque dar la gran campanada que les permita mantenerse con vida de cara a la última fecha, pero la realidad es que necesitará un milagro si aspira a sumar ante Francia que saldrá a dar un golpe de autoridad en el Ferenc Puskás.

Hora y Canal Hungría vs Francia

Sede: Estadio Ferenc Puskás, Budapest, Hungría

Hora: 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile. 10:00 am de Argentina, Brasil, y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. PrendeTV en Estados Unidos.

Hungría vs Francia en VIVO

La selección de Hungría está viviendo una fiesta siendo anfitrión de esta fase de grupos de la Euro, sin embargo les toco competir en el “Grupo de la Muerte”, su debut fue duro, por lo que en esta segunda fecha intentarán mostrar una mejor cara, pero ante otro rival muy poderoso.

Los Húngaros vienen de un agridulce debut el pasado martes cuando recibieron a Portugal en un duelo en el que se pararon muy bien atrás, pero al 84 recibieron el primero que los terminó destruyendo para una derrota final 0-3.

Por su parte, Francia es considerada la gran favorita al título, tiene un plantel espectacular y ya dejaron en claro que van por todo, su debut fue bueno, pero todavía queda un largo camino por recorrer.

Los Galos también hicieron su debut en la Euro el martes pasado visitando a Alemania logrando doblegarlos gracias a un autogol en un duelo cerrado y emocionante.

Tanto Hungría como Francia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus aspiraciones, aunque la realidad es que Les Bleus son amplios favoritos para ganar y hacerlo sin demasiadas complicaciones, pero los Húngaros seguramente buscarán volver a pararse bien atrás intentando dar la campanada. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Hungría vs Francia.

