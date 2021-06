Tweet on Twitter

Argentina siguió con su buen momento logrando vencer 1-0 a Paraguay en la jornada 3 de la Copa América 2021.

El partido arrancó con dominio de Argentina que presionaba y apenas a los 10 minutos Ángel Di María sirvió a Papu Gómez que frente el arco no perdonó para el 1-0, pero tras eso Paraguay tomó las riendas, tenía la pelota e intentaba ir al frente, aunque la realidad es que sin demasiado peligro, al descanso no había más. Para el segundo tiempo Paraguay seguía tomando el control de la pelota, pero les costaba ser peligroso, al 60 Ángel Romero cobró un tiro libre que fue a las manos de Martínez, al 76 otra vez Romero apareció en un tiro libre que reventó la barrera, finalmente ya no hubo más.

Con esta victoria Argentina arribó a 7 puntos como líder del Grupo A ya clasificado, mientras Paraguay se quedó con 3 unidades. En actividad de la jornada 4 de la Copa América, los Guaraníes se medirán a Chile el jueves, mientras la Albiceleste descansará. Argentina 1-0 Paraguay.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Argentina vs Paraguay 1-0 Jornada 3 Copa América 2021