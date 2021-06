Croacia vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Eurocopa 2021

Partidazo sumamente atractivo tendremos este lunes 28 de junio siguiendo con los Octavos de Final de la Eurocopa 2021, cuando Croacia busque demostrar que está para competir y vencer a los mejores, sin embargo saben que tendrán que hacer un duelo perfecto cuando se midan a España que saldrá a imponer su jerarquía y quedarse con la clasificación en la cancha del Parken Stadion de Copenhague.

Como llegan las selecciones

La selección de Croacia cumplió con un buen desempeño en la fase de grupos donde sumó una victoria, un empate y un descalabaro para quedarse con la segunda posición del sector D únicamente por debajo de Inglaterra, mientras que abajo quedaron República Checa y Escocia.

Los Croatas firmaron su clasificación hasta la última jornada el pasado martes cuando lograron un buen triunfo 3-1 sobre Escocia con anotaciones de Nikola Vlasic, Luka Modric e Ivan Perisic.

Por su parte, España tuvo una fase de grupos discreta ya que era el favorito del sector E, sin embargo tuvo que conformarse con el segundo puesto tras sumar un triunfo y par de empates quedando por debajo de Suecia.

La Furia Roja, sin embargo, cumplió con un gran cierre el miércoles pasado cuando se midieron a Eslovaquia logrando un aplastante triunfo 0-5 con anotaciones de Aymeric Laporte, Pablo Sarabia y Ferran Torres, así como un par de autogoles.

Tanto Croacia como España saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita seguir su camino en la competencia, no hay margen de error, el vencedor estará en cuartos de final, mientras el perdedor quedará eliminado, algo que sería un duro fracaso para cualquiera.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez el pasado 15 de noviembre de 2018 en la fase de grupos de la Liga de Naciones UEFA donde los Croatas aprovecharon su condición de local para ganar 3-2. En el 2016 se midieron en la fase de grupos de la Eurocopa con triunfo también para Croacia 2-1.

Hora y Canal Croacia vs España

El juego entre Croacia vs España se estará disputando en punto de las 6:00 pm de Madrid; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am del Pacífico y 12:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:00 am

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

La transmisión del partido España vs Croacia en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de TeleCinco en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Croacia vs España en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones se gran calidad que saldrán con todo por la victoria, no hay margen de error. En los pronósticos La Furia Roja es favorita por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo también la presión estará de su lado ante unos Croatas que saldrán por la campanada. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Croacia vs España.

