Written by: marzo 31, 2026 Amistosos

Brasil vs Croacia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Brasil vs Croacia

¡Cuidado en la Florida porque se viene un choque de trenes! Este martes, Brasil y Croacia miden fuerzas en Orlando en un amistoso que de ‘amistoso’ tiene muy poco y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Brasileños como Croatas están en la recta final de su preparación de cara a la Copa del Mundo, por lo que cada duelo es vital para ellos.}

La Canarinha de Carlo Ancelotti llega herida; no han podido encontrar esa magia de Champions en el equipo nacional y vienen de caer ante Francia. Con las bajas de Raphinha y la duda de Vini, Brasil tiene la obligación de demostrar que sigue siendo el ‘Scratch du Oro’ antes del Mundial.

Pero ojo, que enfrente está la eterna Croacia. El equipo de Zlatko Dalić viene enrachado: ganaron siete de sus últimos ocho partidos y acaban de remontarle a Colombia con una exhibición de oficio. Luka Modrić, a sus 40 años, sigue dando clases de fútbol en el mediocampo del Milan y de su selección, acompañado por la nueva joya defensiva, Luka Vušković.

¿Podrá Ancelotti enderezar el rumbo ante su verdugo de 2022 o Croacia confirmará que es el ‘caballo negro’ más peligroso del mundo?

Nuestro pronóstico: Brasil tiene el talento, pero Croacia tiene el sistema. Por lo que vamos al empate 1-1 en un partido de altísimo nivel táctico. ¿Cuál es el suyo?

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