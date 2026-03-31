España vs Egipto EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

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🏁 ¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗗𝗘𝗟 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗗𝗢 𝗘𝗡 𝗘𝗟 𝗥𝗖𝗗𝗘 𝗦𝗧𝗔𝗗𝗜𝗨𝗠!!



🇪🇸 🆚 🇪🇬 | 0-0 | 90+6’#VamosEspaña pic.twitter.com/2VePy0iidU — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 31, 2026

¡Último examen rumbo a la gran cita! Este martes, España y Egipto se miden en un amistoso de lujo donde se juegan los últimos boletos al Mundial 2026 y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto los futbolistas Españoles como Egipcios saben que está es, quizá, la última oportunidad que tienen de llenarle el ojo a sus entrenadores si quieren estar en la Copa del Mundo.

‘La Roja’ de Luis de la Fuente llega en plan de favorito tras golear 3-0 a Serbia, con un Mikel Oyarzabal encendido y el debut soñado de Víctor Muñoz. España ha ganado seis de sus últimos siete partidos y quiere demostrar por qué es candidata al título este verano.

Pero cuidado, que los ‘Faraones’ no vienen de paseo. Egipto llega tras aplastar 4-0 a Arabia Saudita, con un Omar Marmoush que está demostrando su nivel de estrella mundial. Para el técnico Hossam Hassan, este duelo ante una potencia europea es el termómetro ideal antes de debutar en junio contra la poderosa Bélgica.

¿Podrá España mantener su hegemonía histórica o Egipto dará el golpe en suelo español antes de partir al Mundial?

Nuestro pronóstico: La Furia Roja tiene una profundidad de plantilla que marcará la diferencia al final. Gana España 2-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: marzo 31, 2026