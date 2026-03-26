Croacia vs Colombia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Amistosos

Finaliza el partido de nuestra Selección Colombia Masculina de Mayores 🆚 🇭🇷



🇨🇴 1-2 🇭🇷#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/fnJmwuMf5n — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 27, 2026

¡Duelo inédito y con aroma a Mundial! Este jueves, el mundo del fútbol se detiene para ver el primer enfrentamiento de la historia entre Colombia y Croacia y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

En Orlando, Florida, la velocidad de Néstor Lorenzo se mide a la jerarquía de Zlatko Dalić en una prueba de fuego real para ambos a unos meses de la Copa del Mundo 2026.

La Selección Colombia llega en un estado de gracia aterrador. Con un Luis Díaz que está rompiendo la Bundesliga con el Bayern y un Luis Javier Suárez que es el terror de Portugal, el ataque cafetero es hoy uno de los más productivos de Europa. Además, regresa Juan David Cabal tras un año de baja. La gran duda: ¿veremos al James Rodríguez del Minnesota United llevar la batuta del equipo?

Por su parte, Croacia llega con el orgullo herido por las bajas. Sin Gvardiol ni Kovačić, el eterno Luka Modrić, ahora figura del Milan a sus 40 años, tendrá que multiplicar su magia para frenar las contras colombianas. Dalić ya lo advirtió: ‘necesitaremos un esfuerzo defensivo máximo’.

¿Podrá la velocidad de Lucho Díaz superar la muralla croata o la experiencia europea se impondrá en Florida?

Nuestro pronóstico: Colombia llega con mejor ritmo individual. Gana la Tricolor 2-1. ¿Cuál es el suyo?

Last modified: marzo 26, 2026