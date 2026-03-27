Written by: marzo 27, 2026 Amistosos

España vs Serbia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

España vs Serbia

¡España arranca la cuenta regresiva mundialista! Este viernes, la Selección Española recibe a Serbia en la casa del Villarreal para un amistoso de alto nivel y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Con el boleto al Mundial 2026 ya en la bolsa, Luis de la Fuente busca consolidar el once que debutará ante Cabo Verde el próximo 15 de junio, mientras que los Serbios empiezan a prepararse ya rumbo al 2030.

La Roja llega en un momento dulce, pero no se confían. Saben que Serbia, a pesar de no haber clasificado al Mundial, es un rival rocoso y con talento individual que ya les arrancó un empate sin goles en septiembre pasado. Para España, este partido y el que sigue ante Egipto son las pruebas finales para demostrar por qué son favoritos junto a potencias como Francia y Brasil.

Por su parte, la Serbia de Veljko Paunovic inicia un proceso de renovación pensando en la Nations League. Ojo aquí, porque Serbia también enfrentará a México en junio, así que este duelo es una vitrina importante para ver el nivel de los balcánicos.

¿Podrá España imponer su jerarquía en casa o Serbia dará la sorpresa en La Cerámica?

Nuestro pronóstico: La Furia Roja dominará la posesión, pero será un duelo cerrado. Gana España 3-1. ¿Cuál es el tuyo?

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