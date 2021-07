Suiza vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Eurocopa 2021

Partidazo sumamente atractivo tendremos este viernes 2 de julio en el arranque de los Cuartos de Final de la Eurocopa 2021, cuando una Suiza muy motivada busque dar otra sorpresa soñando con meterse a las semifinales, sin embargo tendrán que hacer un duelo perfecto cuando se midan a España que saldrá a imponer su jerarquía en la cancha del Estadio Krestovski.

Como llegan las selecciones

La selección de Suiza es una de las grandes revelaciones del campeonato y ahora sueñan con seguir haciendo historia. Tuvieron una fase de grupos discreta, pero ya demostraron que a “matar o morir” pueden vencer a cualquier rival.

Los Suizos se midieron a la gran favorita, Francia, en la ronda de octavos de final el pasado lunes logrando reponerse de un 3-1 para empatar 3-3 con doblete de Haris Seferovic y uno más de Mario Gavranovic, así nos fuimos hasta los penales donde se quedaron con el triunfo 5-4.

Por su parte, España se ha visto bien, tuvo algunos problemas en la fase de grupos avanzando como segundos, su juventud es notoria con buen fútbol pero metiéndose en muchos problemas, sin embargo tienen todo para seguir avanzando.

La Furia Roja tampoco tuvo un duelo sencillo en octavos de final ante Croacia donde tomaron ventaja 1-3, pero en los últimos 5 minutos los igualaron 3-3 para irnos a tiempos extra donde Álvaro Morata y Mikel Oyarzabal anotaron para quedarse con el triunfo 5-3.

Tanto Suiza como España saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita seguir su camino en la competencia, no hay margen de error en esta competencia que ha sido muy cerrada y con muchas sorpresas, por lo que saben que deben salir con todo desde el minuto uno.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez el pasado 14 de noviembre de 2020 en la fase de grupos de la Liga de Naciones UEFA en St Jakob Park. En aquel choque Remo Freuler parecía darles el triunfo a los Suizos, pero al 89 Gerard Moreno firmó el 1-1 final.

Hora y Canal Suiza vs España

El juego entre Suiza vs España se estará disputando en punto de las 6:00 pm de Madrid; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am del Pacífico y a las 12:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:00 am

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

La transmisión del partido España vs Suiza en VIVO para la televisión será en exclusiva por el Canal Cinco en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Suiza vs España en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones que saldrán con lo mejor que tienen sin margen de error. En los pronósticos La Furia Roja es favorita por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo para nada tendrán un duelo sencillo ante unos Suizos que han mostrado mucha solidez, además de que llegan con la motivación a tope. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Suiza vs España.

