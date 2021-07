El Salvador vs NK Istra EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso 2 de Julio 2021

Tweet on Twitter

Este viernes 2 de julio tendremos un buen duelo amistoso cuando El Salvador arranque su gira por Croacia visitando al NK Istra que intentará ser un buen sinodal y demostrar su calidad en este choque que se celebraría en la cancha del Estadio Aldo Drosina.

Hora y Canal El Salvador vs NK Istra

Sede: Estadio Aldo Drosina, Pula, Croacia

Hora: 10:00 am de El Salvador. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Sin transmisión. Minuto a minuto en redes sociales.

El Salvador vs NK Istra en VIVO

La selección de El Salvador se está preparando para la Copa Oro que iniciará el 10 de julio ante Curazao, en esta gira por Croacia, además, de este amistoso se estará midiendo a Qatar el domingo, por lo que intentarán aprovechar al máximo.

La Selecta viene de un amargo empate el pasado sábado cuando se midieron a Guatemala en un duelo muy cerrado donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Por su parte, el NK Istra 1961 es un club croata que juega en la ciudad de Pula. Milita en la primera división de Croacia donde suele pelear en la zona baja de la tabla por su salvación. En la campaña pasada terminaron en la octava posición de 10 equipos.

Tanto El Salvador como el NK Istra saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita ganar en confianza, aunque La Selecta parte como favorito por estar en la fase más importante de su preparación, además de llegar con mejor ritmo, pero los Croatas están en casa y seguramente intentarán quedarse con el triunfo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. El Salvador vs NK Istra.

