Bélgica vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Cuartos de Final Eurocopa 2021

Partidazo de poder a poder tendremos este viernes 2 de julio en los Cuartos de Final de la Eurocopa 2021, donde Bélgica buscará dar un nuevo golpe de autoridad que los consolide como el máximo candidato al título, sin embargo tendrán que medirse a Italia que también saldrá a demostrar su calidad y llevarse el boleto de la cancha del Allianz Arena.

Como llegan las selecciones

La selección de Bélgica es la única que ha ganado los 4 partidos que ha disputado en tiempo regular, su fútbol no se ha visto tan espectacular, pero ya demostraron su solidez y ahora van por el boleto a semifinales que los ponga cerca del objetivo.

Los Diablos Rojos tuvieron un duelo sumamente cerrado en los Octavos de Final, el pasado domingo, cuando se midieron a Portugal logrando vencerlos con solitaria anotación de Thorgan Hazard en un partido muy parejo.

Por su parte, Italia también ha logrado ganar los 4 partidos que han disputado, aunque, tras una primera fase espectacular donde anotaron 7 goles sin recibir ninguno, en la fase final ya vieron que las cosas son muy distintas, no hay margen de error y cualquier descuido será aprovechado por su rival.

La Azzurri se midió a Austria en los Octavos de Final el sábado pasado en un duelo sumamente cerrado que terminó empatado 0-0 en 90 minutos, ya en tiempos extra aparecieron Federico Chiesa y Matteo Pessina para ponerlos al frente 2-0, les anotaron, pero lograron quedarse con el triunfo 2-1.

Tanto Bélgica como Italia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar su boleto a semifinales, sería un golpe de autoridad consolidándose como el gran favorito al título, pero saben que los espera un duelo realmente cerrado y que hay mucho que mejorar de su actuación pasada.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez el 13 de junio de 2016 en la fase de grupos de la Eurocopa 2016. En aquel choque la Azzurri se quedó con el triunfo 0-2 con anotaciones de Giaccherini y Graziano Pelle.

Hora y Canal Bélgica vs Italia

El juego entre Bélgica vs Italia se estará disputando en punto de las 9:00 pm de Bruselas y Roma; en Estados Unidos iniciará a las 12:00 pm del Pacífico y 3:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 1:00 pm

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 2:00 pm

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 3:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 pm

La transmisión del partido Italia vs Bélgica en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en México y Centroamérica, en Sudamérica va por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Bélgica vs Italia en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones que saldrán con todo por el triunfo, no hay margen de error, uno avanzará a semifinales y el otro quedará eliminado, algo que sería un duro golpe. En los pronósticos no hay un claro favorito, por jerarquía la Azzurri es ligero favorito, pero para nada sería sorpresa un triunfo a los Diablos Rojos. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Bélgica vs Italia.

