UFC 264 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Poirier vs McGregor 3 en Directo?

Solo quedan unos días antes de que se complete la trilogía épica entre Dustin Poirier y Conor McGregor. Los dos se enfrentarán en el evento principal de UFC 264 dentro de T-Mobile Arena en Las Vegas sobre una cartelera cargada el sábado por la noche.

Después de que Poirier anotara el impactante nocaut técnico sobre McGregor en enero, muchos esperaban que fuera el siguiente en la fila por el título de peso ligero vacante después del repentino retiro de Khabib Nurmagomedov. En cambio, Poirier optó por perseguir la tercera pelea con grandes ganancias con McGregor y dejó a Charles Oliveira y Michael Chandler para que se las arreglaran para la corona. Con Oliveira anotando su propio nocaut sorprendente para reclamar el cinturón, el presidente de UFC, Dana White, ha dicho que el ganador del sábado es el siguiente en la fila para una oportunidad por el título.

El resto de la cartelera se completa bastante bien con una combinación de prospectos en ascenso al borde del estrellato y veteranos que buscan un último viaje cerca de la cima. No busque más allá del evento co-estelar para este último, ya que Stephen Thompson busca ascender a un desafío por el título más con una victoria sobre Gilbert Burns en la división de peso welter. Además, el ex retador al título Carlos Condit busca su tercera victoria consecutiva cuando se enfrente a Max Griffin en la cartelera preliminar.

En UFC 264, un hombre levantará la mano y reclamará la superioridad en la rivalidad casi siete años después de que comenzara.

¿A qué hora y en qué canal seguir UFC 264?

Fecha: sábado 10 de julio

Primeras preliminares: 3:30 p.m PT / 6:30 p.m. ET en Estados Unidos. 5:30 p.m en México.

Preliminares: 5 p.m PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m en México.

Cartelera principal: 7 p.m PT / 10 p.m. ET en Estados Unidos. 9 p.m en México.

Transmisión en vivo: ESPN+ en Estados Unidos. Star Premium en México. ESPN Knockout en Sudamérica.

Cartelera UFC 264

Cartelera Principal

155 libras: Dustin Poirier vs Conor McGregor

170 libras: Gilbert Burns vs Stephen Thompson

265 libras: Greg Hardy vs Tai Tuivasa

135 libras: Irene Aldana vs Yana Kunitskaya

135 libras: Sean O’Malley vs Kris Moutinho

Cartelera Preliminar

170 libras: Carlos Condit vs Max Griffin

170 libras: Michel Pereira vs Niko Price

145 libras: Ryan Hall vs Ilia Topuria

185 libras: Dricus Du Plessis vs Trevin Giles

Cartelera Primeras Preliminares

125 libras: Jessica Eye vs Jennifer Maia

185 libras: Omari Akhmedov vs Brad Tavares

125 libras: Jerome Rivera vs Zhalgas Zhumagulov

185 libras: Alen Amedovski vs Hu Yaozong

Cómo ver UFC 264: Poirier vs McGregor 3

En los Estados Unidos, las primeras preliminares de la UFC 264 se podrán ver por UFC Fight Pass, a partir de las 6:30 p.m. ET, se transmitirá también por UFC Fight Pass, ESPN2, ESPN Deportes y ESPN+ en inglés y español. Las preliminares continuarán por ESPN2, ESPN Deportes y ESPN + a las 8 p.m. ET, seguido del pago por evento de la tarjeta principal de ESPN +, que comenzará a las 10 p.m. ET.

En los EE. UU., La cartelera principal UFC 264 está disponible mediante pago por evento en ESPN+, que también requiere una suscripción. El precio de PPV para UFC 264 es de 69,99 dólares para los suscriptores actuales, mientras que los nuevos suscriptores podrán pagar un precio de paquete de 89,98 dólares por UFC 264 y una suscripción anual a ESPN+, lo que supone un ahorro de más del 25 por ciento.

En Canadá, las primeras preliminares están en TSN y UFC Fight Pass, las preliminares están en TSN y RDS, y la cartelera principal de PPV está disponible en Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Videotron, Telus, Eastlink y UFC PPV en UFC Fight Pass.

En México se podrá ver por Star Premium en su sistema de cable, mientras que en el resto de Latinoamérica será por ESPN.

UFC 264 en VIVO

Sobre el papel, ambos luchadores están al mismo nivel. McGregor tiene una ventaja de una pulgada en altura. Ambos son zurdos también.

Dustin Poirier tiene una ventaja porque ha estado compitiendo activamente en comparación con Conor McGregor, quien ha estado activo durante un año o más. Pero no se pueden pasar por alto las habilidades de Conor McGregor. Es uno de los luchadores letales en Artes Marciales Mixtas (MMA).

Tanto los fanáticos como los expertos han predicho el resultado de la pelea. Mientras que algunos están a favor de Dustin y otros están apoyando a Conor.

Pero, si consideramos todo en total, entonces Conor tiene una ligera ventaja sobre Dustin. Conor es técnicamente un poco mejor y tiene el factor x para ganar las peleas en situaciones adversas, sin embargo esas mismas ventajas ya las tenía cuando fue derrotado por Poirier.

UFC 264 EN VIVO – Cartelera, Fecha, Horario, Canal TV, Internet PPV ¿Dónde ver Poirier vs McGregor 3 en Directo?