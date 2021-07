Copa Oro 2021

Qatar demostró que viene a competir a esta Copa Oro 2021 al lograr una valiosa victoria 2-0 sobre Honduras en el cierre de la fase de grupos de la Copa Oro 2021.

El partido arrancó con ligero dominio de Honduras que intentaba tomar las riendas, sin embargo Qatar poco a poco empezó a presionar al ataque y al 25 Al Haydos sirvió a Homan Ahmed que no perdonó para ponerlos al frente, al 37 Akran Afif estuvo cerca del segundo, pero la gran oportunidad llegó 3 minutos después con un penal de Maynor Figueroa, sin embargo el Buba López salvó su arco tras el cobro de Akram Afif y contra-remate, así nos fuimos al descanso. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, al 57 Almoez estuvo cerca del segundo, poco a poco Honduras adelantaba lineas obligado por el marcador, tuvieron sus oportunidades que no pudieron concretar, mientras Qatar también tuvo sus opciones para liquidar pero los goles no llegaban, ya en el último segundo los Catrachos se volcaron al ataque y en un contragolpe Ahmed sirvió para que Abdulazis Hatem solamente empujará poniendo el 0-2 final.

Así, Qatar quedó como líder del Grupo D con 7 puntos y se medirá a El Salvador en cuartos de final, mientras Honduras quedó segundo con 6 unidades y se tendrá que enfrentar a México en la fase final de la Copa Oro. Honduras 0-2 Qatar.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Honduras vs Qatar 0-2 Jornada 3 Copa Oro 2021

(Visited 22 times, 22 visits today)

Last modified: julio 20, 2021

Etiquetas: Buba López