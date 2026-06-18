Canadá vs Qatar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

¡Dos selecciones hambrientas de su primera victoria mundialista se juegan la vida en un grupo donde todos están empatados! Este jueves 18 de junio el espectacular Estadio de Vancouver vibrará con el choque entre el coanfitrión Canadá y la peligrosa selección de Qatar. ¡Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Ambos cuadros sumaron un punto en el arranque de la competencia, por lo que llegan a esta segunda fecha obligados a ganar si no quieren complicarse.

Canadá llega con una presión enorme sobre los hombros tras un debut muy tenso contra Bosnia donde apenas rescataron el empate. El técnico Jesse Marsch tiene la difícil tarea de decidir si arriesga o no a su capitán Alphonso Davies, quien viene saliendo de una lesión.

Por su parte, el Qatar de Julen Lopetegui llega con la moral por las nubes tras arrebatarle un punto agónico a Suiza en el último minuto gracias a las increíbles atajadas de su arquero Abunada, demostrando que tienen para competir ante cualquier rival.

El partido será un choque de velocidad contra resistencia. Canadá buscará aprovechar el pasto sintético de Vancouver para hacer correr el balón a máxima velocidad con Tajon Buchanan y habilitar a la letal dupla ofensiva de Jonathan David y Cyle Larin.

Pero cuidado, que Qatar sabe replegarse muy bien; Lopetegui armará un cerrojo defensivo y buscará castigar en las transiciones explotando toda la magia y el desequilibrio de su estrella, Akram Afif.

Por su juventud y localía, los expertos ponen a Canadá como favorita para llevarse el triunfo por 2-0 en un trámite sumamente físico y dinámico, sin embargo los Asiáticos están listos para una nueva sorpresa. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 18, 2026