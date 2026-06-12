Qatar vs Suiza EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

¿Sabías que Suiza clasificó al Mundial de forma invicta recibiendo solo dos goles, pero la única vez que enfrentó a Qatar terminó perdiendo? ¡Se abre el telón en el Grupo B este sábado 13 de junio en el Levi’s Stadium de San Francisco que vibrará con un choque de contrastes absolutos entre la disciplina suiza y la ilusión de Qatar.

Ambos cuadros saldrán decididos a dar el primer golpe, aunque la realidad es que hay un claro favorito a llevarse el triunfo.

La escuadra helvética llega en un nivel extraordinario. Firmaron una eliminatoria impecable en Europa demostrando un orden táctico envidiable y muchísima experiencia en torneos cortos.

En la otra cara de la moneda está Qatar. Ahora dirigidos por el español Julen Lopetegui, los asiáticos buscan dejar atrás una racha muy negativa y un bajo rendimiento ofensivo, apostando por un bloque veterano para plantarle cara a una potencia de la UEFA.

La gran batalla del partido se va a librar en el medio campo. Toda la pizarra de Lopetegui dependerá de que su estrella, Akram Afif, logre encontrar espacios libre de marcas. El problema es que Suiza tiene un auténtico cerrojo comandado por Manuel Akanji en la defensa y el metrónomo Granit Xhaka en la contención, encargados de congelar el ataque rival y abastecer la potencia física de su delantero estrella, Breel Embolo.

Por la enorme diferencia de plantillas, Suiza es la gran favorita. Los expertos proyectan un partido controlado por los europeos, perfilando una victoria de 2-0 para Suiza y un trámite con menos de dos goles y medio en total. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: junio 12, 2026