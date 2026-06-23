Bosnia vs Qatar EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Written by: junio 23, 2026 Mundial 2026

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Bosnia vs Qatar

¡Se acabó el margen de error, hoy dos selecciones se juegan la supervivencia en un partido de eliminación directa donde el empate los deja fuera a los dos! Este miércoles el imponente Lumen Field de Seattle arderá con el choque de vida o muerte entre Bosnia y Qatar.  Aquí te dejamos los detalles y nuestro pronóstico.

Tanto Bosnios como Cataríes llegan con un punto, por lo que el ganador avanzará y el perdedor quedará eliminado.

La selección de Bosnia llega a esta última fecha con la soga al cuello tras caer goleada 4-1 ante Suiza, dejando en claro que, aunque tienen una gran pegada ofensiva, su defensa de papel comete graves errores tácticos.

Sin embargo, enfrente está una escuadra sumamente golpeada. El Qatar de Lopetegui viene de ser triturado 6-0 por Canadá en una de las peores exhibiciones del torneo, acumulando siete goles en contra en solo dos partidos.

El partido se definirá en un espectacular duelo en las áreas, donde ambos equipos saldrán a quemar las naves desde el silbatazo inicial. Bosnia buscará dominar físicamente con Edin Dzeko, quien a sus 40 años usará todo su colmillo para despedazar a la frágil defensa qatarí. 

Por su parte, la escuadra asiática se agrupará atrás esperando que Akram Afif frote la lámpara y explote la velocidad de Almoez Ali para castigar los múltiples espacios a la espalda de la zaga bosnia.

Por la abismal urgencia de ganar y la alarmante fragilidad de ambas defensas, las apuestas colocan a Bosnia como favorita. Sin embargo, el pronóstico ideal es apostar a +2.5 goles en total. ¿Cuál es tu pronóstico?

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