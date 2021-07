México vs Francia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Uncategorized

Partidazo de poder a poder tendremos este jueves 22 de julio en la jornada inaugural del fútbol en los Juegos Olímpicos 2021, cuando México busque dar un golpe de autoridad y demostrar que será un serio candidato a las medallas, tendrá una durísima prueba ante una Francia que saldrá a imponer su calidad en la cancha del Estadio Tokio.

Como llegan las selecciones

La Selección Mexicana arranca su participación con la ilusión de ser protagonista en la lucha por las medallas, todavía queda el recuerdo del Oro conseguido en el 2012, sin embargo hay que recordar que en la edición 2016 quedaron eliminados en la fase de grupos.

México cuenta con un plantel muy competitivo destacando a los refuerzos Memo Ochoa, Luis Romo y Henry Martín, así como jugadores como César Montes, Erick Aguirre, Sebastián Córdova y Diego Lainez. Tuvieron un amistoso el pasado 15 de julio goleando 4-1 al Fukuyama City.

Por su parte, Francia siempre es considerada entre las favoritas a pelear por los primeros puestos, sin embargo vuelven a unos Juegos tras no haber participado desde la edición 1996 en Atlanta donde quedaron eliminados ante Portugal en Cuartos de Final.

Los Galos tienen un plantel competitivo, aunque es una realidad que tienen ausencias muy importantes, aun así destacan futbolistas como Pierre Kalulu, Arnaud Nordin, Neal Maupay, así como los refuerzos Teji Savanier y los jugadores de Tigres Florian Thauvin y André-Pierre Gignac. Ellos disputaron un amistoso el 16 de julio venciendo 2-1 a Corea del Sur.

Tanto México como Francia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán con todo por el triunfo, no hay margen de error en la lucha por la clasificación en un grupo que comparten con Sudáfrica y Japón, para muchos considerado el “Grupo de la Muerte”, por lo que iniciar con tres unidades sería un gran paso rumbo al objetivo.

Hora y Canal México vs Francia

El juego entre México vs Francia se estará disputando en punto de las 5:30 pm de Japón, así como a las 3:00 am de México y 10:00 am de Francia; en Estados Unidos arrancará a la 1:00 am del Pacífico y 4:00 am del Este.

La transmisión del partido Francia vs México en VIVO para la televisión será en exclusiva por Canal 5 y Azteca 7 en TV Abierta para todo México, así como por Telemundo en los Estados Unidos. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo en las redes sociales. La transmisión online será por la app de Claro Sports para Latinoamérica.

México vs Francia en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido que realmente luce cerrado y emocionante. En los pronósticos es difícil dar un favorito, el Tricolor parece llegar en mejor momento y con plantel completo, sin embargo sabemos de la calidad y jerarquía de los Galos que irán con todo. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Francia.

