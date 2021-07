Brasil vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Fútbol

Partidazo de poder a poder tendremos este jueves 22 de julio en el arranque del fútbol en los Juegos Olímpicos 2021, donde Brasil intentará imponer su calidad y demostrar que irá por la medalla de Oro, pero se tendrá que medir a Alemania que también saldrá decidido a llevarse el botín de la cancha del Internacional Yokohama.

Hora y Canal Brasil vs Alemania

Sede: Estadio Internacional, Yokohama, Japón

Hora: 5:30 pm de Japón. 3:30 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 4:30 am de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 5:30 am de Brasil, Argentina y Uruguay. 1:30 am PT / 4:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. SporTV en Brasil. NBC en Estados Unidos.

Brasil vs Alemania en VIVO

La selección de Brasil vuelve a unos Juegos con la misión de llevarse medalla por cuarta edición consecutiva, recordando que son los vigentes campeones al ganar el Oro siendo anfitriones hace 5 años, por lo que el objetivo otra vez es lo más alto.

Los Cariocas llegan con un plantel interesante, aunque con ausencias muy importantes. Destacan sus refuerzos con Aderbar Santos en el arco, así como los defensas Diego Carlos y Dani Alves. Tuvieron un amistoso el 15 de julio goleando 5-2 a Emiratos Árabes Unido.

Por su parte, Alemania vuelve a los Juegos con el objetivo de ahora si quedarse con la medalla de Oro, además, el duelo de este jueves será una revancha para ellos recordando que en la edición 2015 perdieron la Final justamente ante los Brasileños.

ℹ️ El partido de los Juego Olímpicos entre Honduras y Alemania ha terminado antes de tiempo con empate a uno.



Los jugadores alemanes han decidido abandonar el terreno de juego después de que Jordan Torunarigha recibiera insultos racistas.#WirfuerD #Tokyo2020 pic.twitter.com/7DPdcnGTJF — Selección Alemana (@DFB_Team_ES) July 17, 2021

Los Teutones sumaron como refuerzos a Nadiem Amiri, Maximilian Arnold y Max Kruse. Ellos también disputaron un amistoso el pasado 16 de julio igualando 1-1 ante Honduras.

Tanto Brasil como Alemania saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones saldrán decididas a dar un golpe de autoridad en su debut, son los dos últimos finalistas y querrán volver a pelear por las medallas. En los pronósticos es difícil dar un favorito, los Cariocas parecen muy ligeros favoritos, pero para nada sería una sorpresa un triunfo Die Mannschaft. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Brasil vs Alemania.

Brasil vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

