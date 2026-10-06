México vs Chile EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Amistoso Fecha FIFA 2026

Amistosos

¡No hay margen para seguir tropezando! México y Chile se enfrentan en Los Ángeles en un partido marcado por la urgencia de ambos combinados, que necesitan una victoria para cerrar la Fecha FIFA con mejores sensaciones.

El Tricolor de Rafael Márquez todavía no consigue ganar desde el inicio de esta nueva etapa y llega golpeado después de sufrir una contundente derrota ante Estados Unidos. Del otro lado, Chile tampoco atraviesa un momento sencillo y acumula resultados negativos que han aumentado la presión sobre el equipo.

Para ambos conjuntos, este partido representa mucho más que un simple amistoso. Es una oportunidad para corregir errores, recuperar confianza y demostrar que pueden competir ante rivales de mayor exigencia.

México buscará hacer valer su condición de local en territorio estadounidense mediante la posesión y la intensidad, mientras Chile intentará convertir el partido en una batalla física, cerrando espacios y buscando lastimar mediante contragolpes.

México llega urgido después de otra Fecha FIFA sin victorias

La Selección Mexicana atraviesa un momento de dudas en la era de Rafael Márquez. El Tricolor todavía no conoce el triunfo bajo su dirección después de igualar frente a Colombia y Perú, resultados que han dejado varias interrogantes de cara a los próximos compromisos.

La situación se complicó todavía más después de la derrota 3-0 ante Estados Unidos el pasado sábado.

Más allá del marcador, uno de los principales problemas que deberá corregir México será su funcionamiento defensivo. El equipo ha mostrado dificultades para contener los ataques rivales y ahora tendrá que recuperar seguridad si quiere evitar otra noche complicada.

La propuesta ante Chile debería ser diferente. México buscará tener mayor control de la pelota y aumentar la intensidad desde el mediocampo para evitar que el encuentro se convierta en un intercambio constante de ataques.

Álvaro Fidalgo tendrá una función importante en la construcción, aportando visión y capacidad para encontrar pases entre líneas. Por las bandas, Piojo Alvarado será uno de los principales encargados de generar desequilibrio.

En punta, la responsabilidad ofensiva recaerá en la Hormiga González, quien tendrá que aprovechar las oportunidades que genere el conjunto mexicano.

Chile también llega golpeado y necesita reaccionar

El panorama tampoco es alentador para la selección chilena.

El combinado sudamericano llega a Los Ángeles inmerso en una crisis de resultados después de tropezar frente a Canadá y Estados Unidos, por lo que también necesita urgentemente una actuación positiva para recuperar confianza.

Chile deberá apostar por un planteamiento mucho más ordenado. La prioridad será reducir los espacios y evitar que México pueda circular el balón con comodidad.

El bloque defensivo tendrá que ser sólido, con Guillermo Maripán y Erick Pulgar como dos piezas importantes para contener los ataques mexicanos y darle equilibrio al equipo.

Cuando consiga recuperar la pelota, Chile intentará salir rápidamente hacia el frente y aprovechar la velocidad de sus transiciones.

Ahí aparecerá Eduardo Vargas, quien tendrá la misión de aprovechar cualquier espacio que deje la defensa mexicana. Si el Tricolor adelanta demasiado sus líneas, el delantero chileno podría encontrar oportunidades para atacar a la espalda de los defensores.

México vs Chile: las claves del partido

Uno de los principales duelos estará en la mitad de la cancha.

México intentará controlar el ritmo mediante la posesión y la circulación, mientras Chile buscará incomodar con presión y un bloque compacto. Si Fidalgo consigue recibir con libertad, el Tricolor tendrá mayores posibilidades de encontrar a Alvarado en los costados.

La velocidad por las bandas puede ser uno de los principales recursos mexicanos. Chile tendrá que evitar que los extremos reciban de frente y encaren a sus defensores.

Del lado chileno, la clave estará en mantener el orden y no regalar espacios. Una defensa demasiado abierta podría ser castigada por México, especialmente si Alvarado consigue correr con metros por delante.

Las transiciones también pueden ser determinantes. Chile sabe que no necesita dominar la posesión para generar peligro. Si recupera el balón en campo propio y encuentra rápidamente a Vargas, puede poner en problemas a la zaga mexicana.

Un partido marcado por la presión y el roce físico

El encuentro promete ser intenso y con mucho contacto.

México necesita demostrar una reacción después del golpe sufrido ante Estados Unidos, mientras Chile también tiene la obligación de recuperar sensaciones después de sus últimos tropiezos.

La presión puede provocar un partido más cerrado de lo esperado. Ninguno de los dos equipos querrá conceder demasiado en los primeros minutos y un error defensivo podría tener consecuencias importantes.

Además, el estilo físico que suelen proponer los combinados sudamericanos puede llevar el partido a un terreno de mucha disputa en la mitad de la cancha.

Por ello, la contundencia será fundamental. México tendrá que aprovechar las pocas ocasiones que consiga generar, mientras Chile necesitará ser mucho más efectivo cuando encuentre espacios para salir al contragolpe.

Pronóstico México vs Chile: un duelo muy parejo en Los Ángeles

Todo apunta a un encuentro equilibrado.

México tendrá mayor iniciativa y buscará controlar la pelota, pero todavía existen dudas alrededor de su funcionamiento defensivo. Chile, por su parte, puede sentirse cómodo jugando con un bloque compacto y esperando el momento adecuado para atacar.

La necesidad de ambos equipos puede provocar que ninguno quiera asumir riesgos excesivos durante largos periodos del encuentro.

Si México logra marcar primero, Chile tendrá que adelantar sus líneas y el partido podría abrirse. Pero si los chilenos mantienen el empate durante buena parte del compromiso, tendrán posibilidades de llevar el duelo a un terreno de mucha tensión.

La falta de contundencia que ambos han mostrado recientemente también puede terminar siendo determinante.

Pronóstico final

🔮 Nuestro pronóstico: México 1-1 Chile

Pronosticamos un cerrado empate 1-1 entre México y Chile en un partido donde la igualdad podría mantenerse durante buena parte de los 90 minutos.

El Tricolor tendrá mayor iniciativa y buscará aprovechar la velocidad del Piojo Alvarado y la creatividad de Fidalgo, pero Chile cuenta con argumentos suficientes para resistir y generar peligro mediante las transiciones de Eduardo Vargas.

El constante roce físico, la presión por conseguir un resultado positivo y las dudas ofensivas de ambos equipos hacen pensar en un encuentro sumamente nivelado.

México buscará cerrar la Fecha FIFA con mejores sensaciones bajo Rafael Márquez, mientras Chile intentará encontrar un respiro después de una complicada racha de resultados.

Last modified: octubre 6, 2026