Egipto vs España EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Fútbol Juegos Olímpicos 2021

Arranca la actividad del fútbol masculino en los Juegos Olímpicos 2021 este jueves 22 de julio con un gran duelo donde Egipto intentará arrancar su participación con el pie derecho, pero tendrá que medirse a España que saldrá a imponer su jerarquía y quedarse con el botín en el Domo de Sopporo.

Hora y Canal Egipto vs España

Sede: Domo de Sopporo, Sopporo, Japón

Hora: 4:30 pm de Japón. 2:30 am de México. 9:30 am de España. 00:30 am PT / 3:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Eurosport en España.

Egipto vs España en VIVO

La selección de Egipto vuelve a unos Juegos tras ausentarse en la edición pasada. Su última participación se dio en el 2012 donde quedaron eliminados en cuartos de final.

Los Faraones esperaban contar con Mohamed Salah en el equipo, pero finalmente no pudo participar, por lo que tuvieron que echar mano de 2 refuerzos que juegan en su liga local y uno que juega en Arabia Saudita, aun así, se espera ser competitivos tras llegar como los Campeones de África.

Por su parte, España también vuelve a unos Juegos tras ausentarse en la edición 2016, mientras que en el 2012 defraudaron al quedarse eliminados en la fase de grupos. La última vez que consiguieron medalla fue en Sidney 2000 perdiendo la final.

📺 RESUMEN | La @SeFutbol apuntala su preparación con un empate contra Japón 1️⃣ – 1️⃣.



⚽ El conjunto de Luis de la Fuente logró empatar el gol de Doan con un tanto en el segundo tiempo de @Carlos10Soler .



¡Revive los mejores momentos! ⬇️#AlgoÚnico2020 pic.twitter.com/hA5y6h30Lm — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) July 17, 2021

La Roja trae un plantel muy interesante destacando a Unai Simón, Marco Asensio, Mikel Merino, Eric Garcia, Pedri, Dani Olmo, Carlos Soler, entre otros. El pasado 17 de julio disputaron un amistoso ante Japón igualando 1-1.

Tanto Egipto como España saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones harán su debut con la misión de sumar sus tres primeros puntos y empezar a perfilar la clasificación en un sector que comparten con Argentina y Australia, por lo que la competencia será muy cerrada. La Furia Roja es favorita, pero los Faraones van por la sorpresa. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. Egipto vs España.

