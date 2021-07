Gimnasia

Este viernes 23 de julio arrancó la actividad de la Gimnasia Artística Masculina en los Juegos Olímpicos 2021 donde el mexicano Daniel Corral verá acción intentando meterse a las fases finales en el Centro Gimnasia de Ariake.

Hora y Canal Gimnasia Artística

Sede: Centro Gimnasia de Ariake, Tokio, Japón

Hora: 2:30 pm de Japón. 0:30 am de México. 10:30 pm PT / 1:30 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Gimnasia Artística en VIVO

La actividad de la Gimnasia arrancó este viernes (sábado en Japón) con la clasificación masculina, posteriormente la actividad continuará con la clasificación femenina antes de meternos a la competencia por equipos masculina el lunes a las 5:00 am y la competencia por equipos femenina el martes a las 5:45 am.

El mexicano, Daniel Corral, estará participando en sus terceros Juegos Olímpicos, su especialidad es las barras paralelas donde consiguió medallas en los torneos preolímpicos, además de muy buenos papeles en Londres 2012 y Río 2016.

Daniel Corral estará entrando en actividad este sábado 24 de julio entre las 0:30 am y 5:30 am en la clasificación, mientras que el miércoles 28 de julio volverá a la actividad en el All around individual a las 5:15 am y su participación terminará el 1 de agosto en la final por aparatos a las 3:00 am.

Así que la mesa esta servida para disfrutar de muy buenos eventos en la Gimnasia que suele ser un espectáculo, esperamos una muy buena actuación de Daniel Corral, no es favorito a medallas, pero luchará con todo por la sorpresa.

Gimnasia Artística EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Daniel Corral en Juegos Olímpicos 2021

