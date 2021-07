Tiro con Arco EN VIVO Equipos Femenil Hora, Canal, Dónde ver, Resultados Juegos Olímpicos 2021

Tiro con Arco

Una verdadera oportunidad de medalla para México arrancará este sábado 24 de julio en el Tiro con Arco por equipos Femenil donde 12 equipos estarán buscando colgarse una de las tres medallas disponibles, con Corea del Sur como las grandes favoritas para el Oro, pero con las mexicanas con aspiraciones reales de meterse al podio.

Hora y Canal Tiro con Arco Equipos Femenil

Sede: Yumenoshima Final Field, Tokio, Japón

Hora: 7:30 pm en México. 5:30 pm PT / 8:30 pm ET en Estados Unidos. El debut de México será a las 11:45 pm de México (9:45 pm PT / 00:45 am ET en Estados Unidos).

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Tiro con Arco EN VIVO Equipos Femenil

El equipo de México está conformado por Aida Román, Alejandra Valencia y Ana Vázquez, que tuvieron una gran fase de clasificación que les valió terminar como segundas en equipos, eso les dio el boleto libre a los Cuartos de Final donde se estarán enfrentando a la ganadora del duelo entre China Taipei vs Alemania.

Como ya mencionamos, las grandes favoritas para llevarse la medalla de Oro es el equipo de Corea del Sur, sin embargo México tiene con que competir, mismo caso para Estados Unidos que terminó como la tercera sembrada y Japón que fueron cuartas, todas ya en cuartos de final.

Aquí en Fulbox.com los estaremos actualizando con todo lo que vaya pasando con las arqueras mexicanas y con el resto de las participantes de la competencia donde la medalla se repartirá el domingo a las 2:40 am, por lo que es una competencia muy rápida.

Actualización Minuto a minuto:

