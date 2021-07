Baloncesto

Arranca la actividad del Baloncesto en los Juegos Olímpicos 2021 este sábado 24 de julio con un gran duelo donde Alemania buscará arrancar con el pie derecho, pero tendrán que medirse a Italia que saldrá decidido a imponer su jerarquía en la duela del Saitama Super Arena.

Hora y Canal Alemania vs Italia

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 1:40 pm de Japón (domingo). 11:40 pm de México. 6:40 am de Alemania e Italia (domingo). 9:40 pm PT / 00:40 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Alemania vs Italia en VIVO

La quinteta de Alemania ha convocado a solamente 2 de los 5 jugadores que tienen disponibles en la NBA con Isaac Bonga y Mortiz Wagner, que, además, no son protagonistas. Su gran base esta conformada por jugadores de la Euroliga.

Los Teutones fueron una de las sorpresas en el Preolímpico donde no partían como favoritos, sin embargo vencieron a Croacia en semifinales y en la final por el boleto sorprendieron a Brasil que llegaba con paso espectacular.

Por su parte, Italia ha echado mano de Danilo Gallinari de los Atlanta Hawks como su gran refuerzo, mientras que destaca la baja de Awudu Abbass que estuvo en el preolímpico, pero ya no quedó en la lista definitiva.

La Azzurri fue la gran sorpresa en el Preolímpico ya que en su grupo eliminó a la República Dominicana en semifinales, pero la gran campanada llegó en la final donde le ganó el boleto Olímpico a Serbia, que es el actual subcampeón Olímpico.

Tanto Alemania como Italia saben de la importancia de este partido dado que ambas escuadras tienen la misión de conseguir la victoria que les permita arrancar con el pie derecho y pensar en un boleto a la fase final, siempre será vital el iniciar con triunfo. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Alemania vs Italia.

Alemania vs Italia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Juegos Olímpicos 2021

(Visited 9 times, 9 visits today)

Last modified: julio 24, 2021

Etiquetas: Alemania