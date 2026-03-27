Written by: marzo 27, 2026 Amistosos

Suiza vs Alemania EN VIVO Hora y Canal Por Internet Amistoso Marzo 2026

Suiza vs Alemania

¡Duelo de vecinos y una rivalidad que saca chispas! Este viernes, Alemania y Suiza se ven las caras en el primer amistoso de la ‘Mannschaft’ en casi dos años y aquí te contamos todos los detalles y nuestro pronóstico.

Julian Nagelsmann inicia la preparación final rumbo al Mundial 2026 buscando consolidar un equipo que, tras un inicio turbulento, cerró las eliminatorias con un paso perfecto.

Alemania llega con caras nuevas como Jonas Urbig y Lennart Karl, además del esperado regreso de Kai Havertz. Aunque no contarán con Jamal Musiala por precaución, el arsenal ofensivo liderado por Wirtz y Sané promete poner a prueba a una defensa suiza que se conoce de memoria.

Por su parte, la Suiza de Murat Yakin llega con la etiqueta de ‘invencible’. Con un mediocampo de hierro comandado por Granit Xhaka, la ‘Nati’ busca mantener su racha positiva ante los alemanes, a quienes les han arrebatado tres empates en sus últimos tres enfrentamientos. 

¿Podrá Alemania romper la maldición del empate o Suiza volverá a silenciar a su vecino?

Nuestro pronóstico: Será un partido de mucho estudio y respeto. Me la juego por un empate, un emocionante 2-2. ¿Cuál es el suyo?

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