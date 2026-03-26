Italia vs Irlanda del Norte EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje UEFA Mundial 2026

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¡Italia contra sus propios demonios! Este jueves, la selección italiana recibe a Irlanda del Norte en una semifinal de vida o muerte rumbo al Mundial 2026 y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Los cuatro veces campeones del mundo no pueden permitirse otra tragedia tras los fracasos ante Suecia y Macedonia del Norte, sin embargo tienen toda la presión encima.

Gennaro Gattuso, buscando un ambiente más íntimo y protector, ha movido el partido a Bérgamo para alejarse de la presión del San Siro. La Azzurra llega herida tras perder el liderato de grupo ante la Noruega de Haaland, pero sabe que por historia y calidad, son los obligados a avanzar a la final ante Gales o Bosnia.

Por su parte, Irlanda del Norte llega sin nada que perder y mucho que ganar. Michael O’Neill lidera a una generación joven que sueña con romper una sequía de 40 años sin Mundial. Saben que Italia está nerviosa y buscarán desesperarlos desde el primer minuto alargando el juego lo más que puedan.

¿Podrá la ‘Grinta’ de Gattuso llevar a Italia a la final o tendremos otro ‘disastro’ nacional?

Nuestro pronóstico: La Azurra impondrá su jerarquía en casa. Gana Italia 3-1. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: marzo 26, 2026