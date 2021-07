Puerto Rico vs China EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Baloncesto Femenil Juegos Olímpicos 2021

Baloncesto

Se cierra la actividad de este martes 27 de julio en la jornada 1 del Baloncesto Femenil de los Juegos Olímpicos 2021, donde Puerto Rico hará su debut con la misión de sumar su primera victoria demostrando que quiere ser protagonista, pero tendrá que medirse a China que también saldrá con todo al Saitama Super Arena.

Hora y Canal Puerto Rico vs China

Sede: Saitama Super Arena, Saitama, Japón

Hora: 9:00 pm de Japón. 7:00 am de México. 8:00 pm de Puerto Rico. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Wapa en Puerto Rico.

Puerto Rico vs China en VIVO

La selección de Puerto Rico ha hecho historia logrando su boleto a estos Juegos donde la misión será ser protagonista, tienen un equipo interesante con jugadoras como India Pagan y Jada Sintosn que militan en los Estados Unidos.

Las 12 Magnificas lograron su clasificación en el Preolímpico de Francia donde un solo triunfo ante Brasil fue suficiente para quedarse con el boleto Olímpico.

Por su parte, China vuelve a los Juegos con el objetivo de superar lo hecho hace 5 años cuando quedaron eliminadas en la primera fase, saben que para eso es vital el arrancar con triunfo.

Las Chinas fueron la sorpresa en el Preolímpico de Belgrado donde firmaron su clasificación como líderes al vencer a España, Corea del Sur y Gran Bretaña, eso las tiene ilusionadas para estos Juegos.

Tanto Puerto Rico como China saben de la importancia de este duelo ya que ambas quieren iniciar con el pie derecho, sin duda sería un gran paso en un sector que comparten con Australia y Bélgica. Las Chinas son favoritas, pero las Boricuas tienen con que competir. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Puerto Rico vs China.

