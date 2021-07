Argentina vs Holanda EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Seguimos con la intensa actividad de este martes 27 de julio en el Voleibol de Playa de los Juegos Olímpicos 2021, cuando Argentina busque sumar su primer triunfo que les permita pensar en la clasificación, pero tendrán una dura prueba ante Holanda que saldrá decidido a imponer su calidad en el Parque Shiokaze.

Hora y Canal Argentina vs Holanda

Sede: Parque Shiokaze, Tokio, Japón

Hora: 9:00 pm de Japón. 7:00 am de México. 9:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 5:00 am PT / 8:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. TyC Sports y TV Pública en Argentina. NBC en Estados Unidos.

Argentina vs Holanda en VIVO

La dupla de Argentina, conformada por Julian Azaad y Nicolás Capogrosso, llegó a Tokio con la ilusión de competir aspiran a superar, al menos, esta primera fase, sin embargo hay mucho que mejorar si aspiran quieren lograr el objetivo.

La Albiceleste tuvo un amargo debut el pasado viernes cuando se midieron a Brasil siendo claramente superados 21-16 y 21-17, por lo que tienen que dejar eso atrás cuanto antes.

Por su parte, Holanda, con la dupla conformada por Alexander Brouwer y Robert Meeuwsen, tuvo un buen partido de debut el pasado sábado logrando una senda victoria sobre los Estados Unidos con parciales 21-17 y 21-18, por lo que buscarán amarrar su clasificación matemática a la fase final.

Tanto Argentina como Holanda saben de la importancia de este partido dado que un triunfo los pondría en una buena situación pensando en avanzar. En los pronósticos los Países Bajos son favoritos, sin embargo las Albicelestes saldrán a “matar o morir” sabiendo que no tienen margen de error. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Argentina vs Holanda.

