Se cierra la actividad de la jornada 3 del voleibol masculino en los Juegos Olímpicos 2021 este miércoles 28 de julio con un gran duelo donde Brasil buscará dar un nuevo golpe de autoridad que los consolide como candidatos al Oro, pero tendrán que medirse a Rusia que también saldrá a demostrar su calidad en la Ariake Arena.

Hora y Canal Brasil vs Rusia

Sede: Ariake Arena, Tokio, Japón

Hora: 9:45 pm de Japón. 7:45 am de México. 9:45 am de Brasil, Argentina y Uruguay. 5:45 am PT / 8:45 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. Globo en Brasil.

Brasil vs Rusia en VIVO

La escuadra de Brasil, vigente campeona olímpica, ha cumplido en el arranque de la competencia logrando ganar los dos primeros juegos, sin embargo saben que este miércoles tendrán su prueba más dura hasta ahora.

Los Cariocas vienen de un espectacular triunfo el pasado lunes cuando se midieron a Argentina en un duelo en el que perdieron los dos primeros sets, pero se recuperaron de forma increíble para ganar 3-2.

Por su parte, Rusia ha impuesto condiciones demostrando que viene por la medalla de Oro. Ha ganado los dos primeros juegos, pero igual saben que el de este miércoles será su prueba más dura.

El Comité Olímpico Ruso viene de una gran exhibición el domingo pasado cuando vencieron 3-1 a los Estados Unidos.

Tanto Brasil como Rusia saben de la importancia de este partido dado que ambos llegan con paso perfecto, con lo que el ganador se perfilará como líder del sector que los pondría un paso más cerca de las medallas. No hay un claro favorito en los pronósticos. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Brasil vs Rusia.

Brasil vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol Juegos Olímpicos 2021

