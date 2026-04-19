México vs Brasil EN VIVO Hora y Canal Por Internet Partido de Leyendas 2026

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El fútbol se llena de nostalgia con un espectáculo imperdible. Las leyendas de Selección de fútbol de México y la Selección de fútbol de Brasil se enfrentan este domingo en el renovado Estadio Azteca, en un duelo que promete emociones, recuerdos y mucho talento sobre el césped.

Este partido reúne a algunas de las figuras más icónicas de las últimas décadas en un verdadero viaje al pasado para los aficionados.

México presenta talento, historia y carácter

El equipo mexicano contará con una plantilla llena de nombres que marcaron época.

En la portería destacan Oswaldo Sánchez, Jesús Corona y el inigualable Jorge Campos.

La defensa estará liderada por referentes como Rafael Márquez, acompañado por jugadores como Miguel Layún y Carlos Salcido.

En el mediocampo, la experiencia de Andrés Guardado, Pavel Pardo y Gerardo Torrado será clave.

Mientras que en el ataque brillarán figuras históricas como Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Oribe Peralta, Luis Roberto Alves Zague, Francisco Palencia y Adolfo Bautista.

Brasil, una constelación de estrellas históricas

Del otro lado, Brasil presenta un equipo lleno de leyendas que dominaron el fútbol mundial.

En la portería estará Júlio César, mientras que en defensa destacan jugadores como Lúcio y Marcelo.

El mediocampo será un auténtico espectáculo con Ronaldinho y Kaká, dos íconos que marcaron una era.

En ataque, nombres como Adriano prometen goles y espectáculo.

Pronóstico Leyendas de México vs Brasil

Se espera un partido abierto, lleno de talento, creatividad y momentos de magia, donde el resultado pasará a segundo plano frente al espectáculo.

Ambos equipos cuentan con jugadores capaces de marcar diferencia en cualquier instante.

Pronóstico: empate 3-3 en un duelo lleno de goles y emociones.

La gran incógnita será qué equipo logra regalar más momentos inolvidables a la afición en esta noche especial.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo de leyendas?

Last modified: abril 19, 2026