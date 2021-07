Argentina vs China EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Voleibol de Playa Femenil Juegos Olímpicos 2021

Voleibol

Gran juego tendremos este jueves 29 de julio en el cierre de la fase de grupos del Voleibol de Playa Femenil en los Juegos Olímpicos 2021, cuando Argentina busque una victoria que les permita aspirar a clasificar, sin embargo tendrán que medirse a China que llega con paso perfecto listas para cerrar con todo en el Shiokaze Park.

Hora y Canal Argentina vs China

Sede: Shiokaze Park, Tokio, Japón

Hora: 8:00 pm de Japón. 6:00 am de México. 8:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 4:00 am PT / 7:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos. TyC Sports en Argentina.

Argentina vs China en VIVO

La dupla de Argentina llegaba con mucha ilusión a la competencia, sin embargo parece que su historia terminará rápido ya que han sido vencidas en las dos primeras jornadas, aun así mantienen vida la esperanza.

#Tokyo2020 #beachvolleyball



La dupla argentina 🇦🇷 Ana Gallay y Fernanda Pereyra, cayeron 2-0 (22-20, 21-12) ante la dupla de Canadá 🇨🇦 Bansley/Wilkerson. pic.twitter.com/NBAaKAOTXP — Tano Maríngolo 🎓 (@TanoMaringolo) July 27, 2021

Ana Gallay y Fernando Pereyra vienen de una amarga caída el pasado lunes cuando se midieron a Canadá siendo superadas 2-0 con parciales 22-20 y 21-12.

Por su parte, China ha demostrado que viene por medallas, han hecho bien las cosas ganando los dos partidos que han disputado, pero empieza la fase complicada de la competencia.

Wang Fan y Xia Xinyi vienen de dar un golpe de autoridad el martes pasado cuando se midieron a Brasil logrando vencerlas 2-0 con parciales 21-18 y 21-14.

Tanto Argentina como China saben de la importancia de este juego ya que ambas quieren cerrar con todo pensando en la fase final, no hay margen de error. En los pronósticos las Chinas son claras favoritas, pero las Albicelestes saldrán a “matar o morir”. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Argentina vs China.

