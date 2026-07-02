Argentina vs Cabo Verde EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver 16avos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

La fase de eliminación directa del Mundial 2026 comienza para la vigente campeona del mundo. Argentina afronta los dieciseisavos de final con la misión de dar un paso más hacia el bicampeonato, pero antes deberá superar a una de las grandes revelaciones del torneo: Cabo Verde.

El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario de un duelo en el que la Albiceleste parte como amplia favorita, aunque los africanos ya demostraron que pueden competir al máximo nivel y buscarán prolongar su histórica aventura mundialista.

Argentina llega lanzada por el bicampeonato

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni fue una de las selecciones más dominantes de la fase de grupos. La Albiceleste avanzó con paso perfecto, desplegando un fútbol equilibrado, eficaz y manteniendo su portería invicta en los tres encuentros.

Además de su solidez defensiva, Argentina ha mostrado una enorme variedad de recursos ofensivos. La circulación de balón, la presión alta y la calidad individual de sus figuras la mantienen como una de las principales candidatas a conquistar nuevamente la Copa del Mundo.

Lionel Messi continúa liderando al equipo con actuaciones determinantes, mientras que Lautaro Martínez atraviesa un excelente momento de cara al arco y se ha convertido en uno de los hombres más peligrosos del campeonato.

Cabo Verde quiere seguir haciendo historia

Pocas selecciones han sorprendido tanto en este Mundial como Cabo Verde. En su primera participación mundialista, el conjunto dirigido por Bubista consiguió una clasificación histórica a la fase de eliminación directa gracias a un orden defensivo ejemplar y una enorme disciplina táctica.

Los africanos llegan sin presión y con la confianza de haber competido de tú a tú frente a rivales de gran nivel durante la fase de grupos. Su principal objetivo será mantener el partido cerrado el mayor tiempo posible y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe.

La fortaleza colectiva ha sido la gran virtud de Cabo Verde, que buscará repetir la fórmula que le permitió convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo.

Un partido de ataque contra defensa

El encuentro promete un dominio casi absoluto de la posesión por parte de Argentina. Lionel Scaloni apostará por un equipo protagonista, con Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul manejando el ritmo del juego desde el mediocampo para abastecer constantemente a Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Por su parte, Cabo Verde defenderá con un bloque muy compacto, cerrando los espacios interiores y obligando a la Albiceleste a buscar profundidad por las bandas antes de intentar sorprender mediante transiciones rápidas.

La paciencia de Argentina será un factor determinante para romper la resistencia africana.

Pronóstico Argentina vs Cabo Verde

Sobre el papel, la diferencia de calidad entre ambas selecciones es considerable. Argentina atraviesa un momento extraordinario tanto en defensa como en ataque, mientras que Cabo Verde intentará competir desde el orden táctico y la intensidad.

Aunque los africanos podrían complicar el partido durante varios minutos, la profundidad de plantilla y el talento ofensivo de la Albiceleste deberían terminar inclinando la balanza.

Pronóstico: Argentina 2-0 Cabo Verde.

Last modified: julio 2, 2026