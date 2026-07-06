Argentina vs Egipto EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Mundial 2026

Mundial 2026

Los octavos de final del Mundial 2026 nos regalan un enfrentamiento de lujo entre dos de las máximas figuras del fútbol mundial. Argentina, vigente campeona del mundo, se mide ante Egipto en un duelo que enfrentará a Lionel Messi y Mohamed Salah por un lugar entre los ocho mejores del torneo.

El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta será el escenario de una eliminatoria donde la Albiceleste parte como favorita, aunque los Faraones llegan impulsados por la mejor actuación mundialista de su historia y con la ilusión de seguir sorprendiendo.

Argentina busca defender su corona

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llega con el pase a octavos, aunque tuvo que sufrir más de lo esperado para eliminar a Cabo Verde. Después de un intenso encuentro que se extendió hasta la prórroga, la Albiceleste consiguió el triunfo por 3-2 gracias a un autogol en el minuto 111.

El desgaste físico será uno de los principales retos para Argentina. Jugadores como Enzo Fernández y Nahuel Molina terminaron con una importante carga de minutos, aunque la presencia de Lionel Messi sigue siendo el mayor argumento ofensivo del vigente campeón.

Además de su capacidad para marcar diferencias con el balón, Messi continúa ampliando su legado como uno de los futbolistas más determinantes en fases de eliminación directa de los Mundiales.

Egipto vive un momento histórico

Los Faraones atraviesan una de las campañas más importantes de su historia. Tras avanzar por primera vez a los octavos de final en 92 años, el equipo dirigido por Rui Vitória llega lleno de confianza después de superar a Australia en una emocionante tanda de penales.

Mohamed Salah volvió a asumir el protagonismo, liderando a una selección que ha mostrado carácter competitivo y una enorme fortaleza mental en los momentos decisivos.

No obstante, Egipto también afronta algunas preocupaciones en defensa, donde las posibles ausencias de Mohamed Abdelmonem y Karim Hafez podrían obligar a realizar modificaciones importantes.

Messi y Salah acaparan los reflectores

Más allá del planteamiento colectivo, gran parte de la atención estará centrada en el duelo entre dos de las grandes estrellas del fútbol mundial.

Argentina intentará monopolizar la posesión y generar ventajas a través del talento de Messi, acompañado por la movilidad de sus atacantes y la capacidad de sus mediocampistas para controlar el ritmo del partido.

Egipto apostará por un bloque compacto, esperando recuperar el balón para lanzar rápidas transiciones que permitan a Salah explotar los espacios a la espalda de la defensa argentina.

Pronóstico Argentina vs Egipto

Aunque el desgaste acumulado por Argentina podría equilibrar algunos tramos del partido, la diferencia de calidad colectiva y la experiencia de la Albiceleste en este tipo de escenarios la mantienen como favorita para avanzar.

Egipto ha demostrado ser un rival competitivo, pero las posibles bajas defensivas podrían terminar pesando frente a una ofensiva liderada por Lionel Messi.

Pronóstico: Argentina 2-1 Egipto.

Last modified: julio 6, 2026