Argentina vs Austria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Mundial 2026

Mundial 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 comienza a entrar en territorio decisivo y este lunes nos regalará uno de los encuentros más atractivos de la jornada. El imponente AT&T Stadium de Dallas será el escenario donde Argentina y Austria se enfrenten en un choque que podría definir al líder del Grupo J y dejar prácticamente asegurado el boleto a los octavos de final para el ganador.

Ambas selecciones iniciaron su participación con victoria, demostrando argumentos suficientes para soñar en grande. Sin embargo, ahora llega una prueba de máxima exigencia para medir su verdadero potencial.

Argentina quiere dar otro golpe de autoridad

La Albiceleste arrancó la defensa de su título mundial con una actuación convincente frente a Argelia.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni mostró solidez defensiva, intensidad en la recuperación y una gran efectividad ofensiva para imponerse con claridad en su presentación. Además, Lionel Messi volvió a demostrar que sigue siendo el líder absoluto de esta generación, guiando a una selección que mantiene intacta su ambición de volver a conquistar el mundo.

La combinación entre experiencia y juventud continúa siendo una de las principales fortalezas argentinas. Futbolistas como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y Julián Álvarez ofrecen múltiples variantes para resolver cualquier escenario de partido.

Ahora, frente a un rival de mayor exigencia, la Scaloneta buscará confirmar que sigue siendo una de las máximas candidatas al título.

Austria llega con confianza y sin complejos

La selección austríaca aterriza en Dallas después de un estreno muy positivo que reforzó la confianza de un grupo acostumbrado a competir al máximo nivel europeo.

La victoria sobre Jordania permitió extender una racha positiva que confirma el crecimiento constante de un equipo cada vez más sólido y competitivo.

Los dirigidos por Ralf Rangnick han construido una identidad basada en la intensidad física, la presión constante y la disciplina táctica. Además, cuentan con futbolistas experimentados capaces de competir ante cualquier potencia mundial.

David Alaba lidera una defensa que intentará contener el enorme talento ofensivo argentino, mientras que Konrad Laimer y Marcel Sabitzer serán piezas fundamentales para equilibrar la batalla en el mediocampo.

Las claves del partido

Uno de los aspectos más interesantes será la lucha por el control de la zona media.

Austria intentará reducir espacios, presionar agresivamente y cortar las conexiones entre Lionel Messi y los delanteros argentinos. La labor de Laimer y Sabitzer será fundamental para evitar que la Albiceleste encuentre comodidad en la construcción del juego.

Por su parte, Argentina buscará aprovechar la movilidad de Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister para acelerar la circulación y generar espacios entre líneas.

La experiencia de Messi y la contundencia de Lautaro Martínez podrían marcar diferencias en un partido donde cada detalle tendrá un enorme valor.

Pronóstico Argentina vs Austria

Aunque Austria cuenta con argumentos suficientes para competir y complicar a cualquier rival, Argentina llega con una plantilla más profunda, mayor experiencia en este tipo de escenarios y un momento futbolístico muy sólido.

Se espera un encuentro intenso, dinámico y con oportunidades para ambos equipos.

Nuestro pronóstico

Argentina 3-1 Austria

La selección austríaca tiene herramientas para generar peligro y encontrar espacios en determinados momentos del partido, pero el talento ofensivo argentino y la capacidad de sus figuras para resolver encuentros importantes deberían terminar inclinando la balanza a favor de la vigente campeona del mundo.

Last modified: junio 21, 2026