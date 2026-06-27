Jordania vs Argentina EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Mundial 2026

Mundial 2026

¡CONCLUYE LA FASE DE GRUPOS 🇦🇷 🇦🇹 🇩🇿!



Argentina cumplió venciendo sin problemas 3-1 a Jordania en un partido de trámite ya que tenían el liderato del sector asegurado, pero Leo Messi aportó uno para alejarse en la cima del goleo. La Albiceleste se medirá a Cabo Verde en 16avos… pic.twitter.com/VPDje2ajau — Fulbox (@fulboxOficial) June 28, 2026

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su recta final y este sábado el AT&T Stadium de Dallas será el escenario de un duelo con realidades completamente opuestas. La Selección Argentina, vigente campeona del mundo y ya clasificada a la siguiente ronda, se enfrenta a una Jordania que llega eliminada, pero con el deseo de cerrar su histórica participación con una actuación competitiva y, si el partido se lo permite, sumar su primer punto en una Copa del Mundo.

Para la Albiceleste, el panorama es inmejorable. El equipo de Lionel Scaloni ya aseguró el liderato del Grupo J y ha transmitido una sensación de solidez total tanto en defensa como en ataque. Para Jordania, en cambio, el reto es monumental: medirse a una de las selecciones más completas del torneo con la misión de resistir, competir y evitar una despedida amarga. En el papel hay un claro favorito, pero el partido también se presenta como una buena oportunidad para que Argentina rote piezas sin perder intensidad competitiva.

Cómo llegan Jordania y Argentina a este partido del Mundial 2026

Argentina, líder del grupo y con una racha que impone respeto

La Selección Argentina aterriza en este compromiso en un momento inmejorable. La Scaloneta ha cumplido con autoridad en sus dos primeras presentaciones del torneo: debutó con una victoria 3-0 frente a Argelia y después superó 2-0 a Austria en un duelo mucho más exigente desde lo táctico. El saldo es demoledor: seis puntos, liderato asegurado y una sensación de control absoluto en casi todos los tramos de juego.

Más allá de los resultados, lo más llamativo del conjunto argentino es la manera en que ha sostenido su nivel competitivo. No solo ha sido eficaz en ataque, también ha mostrado una estructura defensiva prácticamente impecable. El equipo llega a esta tercera jornada con una racha de 15 goles anotados y ningún tanto recibido en sus últimos cinco partidos oficiales, una cifra que refleja el momento de plenitud que atraviesa el vigente campeón del mundo.

Con el boleto a 16avos ya en la bolsa, todo apunta a que Lionel Scaloni aprovechará este encuentro para administrar cargas, mover el once inicial y darles minutos a futbolistas que podrían ser determinantes más adelante en la competición. Eso no cambia el nivel de exigencia: incluso con rotaciones, Argentina sigue siendo una de las selecciones más profundas y peligrosas del torneo.

Jordania, eliminada pero con el objetivo de cerrar con orgullo

Del otro lado aparece una Jordania que ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar, pero que igualmente afronta este partido con un incentivo importante: competir con dignidad frente al campeón del mundo y despedirse del torneo dejando una mejor imagen.

Los jordanos han sufrido en sus dos primeros compromisos del grupo y eso terminó condenando sus aspiraciones de clasificación. Sin embargo, el equipo asiático también puede rescatar un detalle simbólico que no es menor: logró marcar su primer gol en la historia de los Mundiales, un pequeño premio dentro de una participación que, aunque complicada, también forma parte de un crecimiento importante para su fútbol.

Ante Argentina, el enfoque parece claro. Jordania intentará reducir espacios, juntar líneas cerca de su área y alargar el partido todo lo posible. Sabe que discutir la posesión o el control territorial sería prácticamente imposible, así que su mejor opción será resistir, incomodar y apostar por alguna transición rápida que le permita sorprender.

Scaloni podría rotar y Lautaro Martínez apunta a ser protagonista

Uno de los grandes focos de este partido estará en la posible gestión de minutos que haga Lionel Scaloni. Con el liderato asegurado y el calendario apretando de cara a la fase final, Argentina tiene argumentos suficientes para modificar varias piezas sin comprometer el rendimiento colectivo.

Todo indica que Lionel Messi podría iniciar desde el banquillo o tener una participación reducida, especialmente después de un arranque de torneo muy exigente en el que ya ha marcado cinco goles. Si eso se confirma, el protagonismo ofensivo recaería en Lautaro Martínez, un delantero que atraviesa un gran momento y que parece ideal para asumir el peso del ataque en un partido donde Argentina debería pasar gran parte del tiempo instalada en campo rival.

También podría aparecer con mayor protagonismo Nico Paz, un futbolista con talento para recibir entre líneas, asociarse en espacios cortos y ofrecer una versión más dinámica en la mediapunta. En un contexto de dominio albiceleste, su capacidad para acelerar jugadas y filtrar balones puede ser muy útil para romper un bloque bajo como el que seguramente planteará Jordania.

Las claves del Jordania vs Argentina: posesión albiceleste y resistencia asiática

En la previa, el encuentro se dibuja como un monólogo territorial de Argentina. La Albiceleste tendrá la pelota, controlará los ritmos y buscará instalarse cerca del área rival durante buena parte del partido. La gran incógnita no está en quién llevará la iniciativa, sino en cuánto tiempo podrá Jordania sostener su orden defensivo sin descomponerse.

Para el conjunto asiático, el partido exigirá una concentración máxima. Cerrar los carriles interiores, evitar pérdidas en salida y defender con mucha disciplina serán condiciones básicas para no ser arrastrado por el ritmo argentino. Cualquier error en la circulación o una desatención en el área puede convertirse en una oportunidad clarísima para una selección que castiga con enorme eficacia.

Aun así, Jordania intentará encontrar oxígeno en los pies de Musa Al-Taamari, su futbolista más desequilibrante y el principal recurso para correr a campo abierto. Si el equipo logra recuperar y lanzar rápido, él será la carta más importante para tratar de atacar la espalda de una defensa argentina que hasta ahora no ha concedido absolutamente nada en el torneo.

Argentina, por su parte, buscará que el partido no se vuelva demasiado espeso. Si consigue mover el balón con rapidez y encontrar amplitud por fuera, puede abrir grietas en el bloque jordano y generar una noche relativamente cómoda.

Pronóstico Jordania vs Argentina: la Albiceleste parte como amplísima favorita

Sobre el papel, la diferencia entre ambas selecciones es muy marcada. Argentina llega lanzada, con confianza, variantes en el banquillo y una estructura colectiva muy superior. Jordania, en cambio, encara el compromiso con la motivación del honor, pero con limitaciones evidentes frente a un rival de esta magnitud.

La posibilidad de que Scaloni rote no altera demasiado el análisis previo, porque incluso una versión alternativa de Argentina conserva un nivel de jerarquía muy alto y suficientes recursos como para controlar el partido de principio a fin. Si la Albiceleste encuentra un gol temprano, el escenario puede inclinarse rápidamente hacia una victoria cómoda.

Jordania seguramente ofrecerá resistencia en algunos tramos y tratará de ensuciar el ritmo, pero sostener esa exigencia durante noventa minutos parece una misión demasiado pesada. Todo apunta a un partido de dominio argentino, con varias llegadas claras y un nuevo triunfo para cerrar la fase de grupos con paso perfecto.

Pronóstico final: Jordania vs Argentina

Jordania 0-3 Argentina

Se espera un partido con control absoluto de la Albiceleste, posesión dominante y varias oportunidades de gol frente a un rival que apostará por defenderse cerca de su portería y resistir el mayor tiempo posible. Argentina tiene la profundidad, el momento colectivo y la contundencia para resolverlo con autoridad, mientras que Jordania intentará competir con orden y despedirse del torneo con una actuación digna. Todo apunta a una victoria cómoda del campeón del mundo en Dallas.

Last modified: junio 27, 2026