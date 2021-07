Israel vs Corea del Sur EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Béisbol Juegos Olímpicos 2021

Béisbol

Gran partido nos espera este jueves 29 de julio en el día de actividades en el Béisbol de los Juegos Olímpicos 2021, donde Israel hará su debut con la misión de llevarse la victoria, saben que no pueden fallar cuando se midan a Corea del Sur que intentará imponer su jerarquía en el Yokohama Stadium.

Hora y Canal Israel vs Corea del Sur

Sede: Yokohama Stadium, Yokohama, Japón

Hora: 7:00 pm de Japón. 5:00 am de México. 3:00 am PT / 6:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Claro Sports en Latinoamérica. NBC en Estados Unidos.

Israel vs Corea del Sur en VIVO

La selección de Israel es considerada la más débil del torneo, sin embargo tiene mucha tradición siendo el equipo más representativo de Europa y en un torneo tan corto nadie les quita la ilusión de pelear por medallas.

Los Israelitas llegan como los vigentes campeones de África/Europa tras quedar por arriba de Holanda.

Por su parte, Corea del Sur es todo una potencia en esta disciplina y claramente el objetivo estará en una medalla con posibilidades reales de pelear por el Oro, algo que consiguieron en la última edición de Olímpicos donde hubo béisbol que fue en 2008 en Beijing, mientras que en Sidney 2000 se quedaron con el bronce.

Los Sur-Coreanos lograron su clasificación en el WBSC Premier12 2019 donde terminaron como subcampeones únicamente debajo de Japón, pero por encima de México y Estados Unidos, ese subcampeonato les valió el boleto Olímpico.

Tanto Israel como Corea del Sur saben de la importancia de este juego ya que ambos quieren arrancar su participación con el pie derecho en un torneo muy rápido y con un formato algo extraño. En los pronósticos claramente los Sur-Coreanos son favoritos, pero no deberán confiarse si no quieren ser sorprendidos. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. Israel vs Corea del Sur.

