Corea vs República Dominicana EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡Duelo de titanes en el diamante! Este viernes arrancan los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol con un choque histórico: República Dominicana frente a Corea del Sur. Es la primera vez que estas dos potencias se ven las caras en este torneo y solo uno podrá avanzar a las semifinales.

Corea del Sur llega tras un auténtico milagro. Después de años difíciles, lograron clasificar de último momento gracias a una victoria dramática sobre Australia, liderados por un Moon Bo-gyeong que está rompiendo récords de bateo en este certamen.

Por su parte, el ‘Plátano Power‘ de la República Dominicana llega en plan arrollador. Avanzaron invictos y con un récord histórico de cuadrangulares, demostrando que su alineación llena de superestrellas como Juan Soto y Fernando Tatis Jr. no tiene piedad.

¿Podrá la disciplina coreana frenar a la ofensiva más poderosa del mundo o Dominicana seguirá su camino hacia el título?

Mi pronóstico: La ofensiva quisqueyana es demasiado fuerte en este momento. Gana República Dominicana 8-3. ¿Ustedes quién creen que avance? ¡Los leo!»

Last modified: marzo 12, 2026