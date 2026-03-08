República Dominicana vs Israel EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Clásico Mundial de Béisbol 2026

Béisbol

¡El ‘Plátano Power’ no tiene freno! Este lunes, la República Dominicana salta de nuevo al diamante del LoanDepot Park en Miami para enfrentar a Israel. Tras dos palizas consecutivas donde anotaron 24 carreras, los dirigidos por Albert Pujols buscan su tercera victoria para poner un pie y medio en la siguiente fase del Clásico Mundial.

Dominicana sale con el brazo de Brayan Bello, quien tiene la misión de silenciar a una escuadra de Israel que viene motivada tras vencer a Nicaragua. Con figuras como Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto y Manny Machado encendidos, el equipo quisqueyano quiere repetir la dosis de poder que los tiene como los grandes favoritos del Pool D.

¿Podrá Israel dar la sorpresa o la aplanadora dominicana seguirá su paso perfecto hacia los cuartos de final?

Mi pronóstico: El poder ofensivo de Dominicana volverá a marcar la diferencia. Gana República Dominicana 9-2. ¿Ustedes qué dicen? ¡Los leo en los comentarios!

Last modified: marzo 8, 2026