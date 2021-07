México vs Canadá EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Semifinales Copa Oro 2021

Copa Oro 2021

Partidazo de poder a poder tendremos este jueves 29 de julio en el cierre de las semifinales de la Copa Oro 2021, cuando México busque imponer su jerarquía y calidad para llevarse el ansiado boleto a la Final, sin embargo saben que no tendrán un duelo nada fácil ante Canadá que intentará dar la campanada en la cancha del NRG Stadium de Houston.

Como llegan las selecciones

La selección de México ha cumplido con los pronósticos siendo el máximo favorito al título, sin embargo su fútbol no ha convencido del todo, por lo que es el momento de mostrar su mejor funcionamiento si no quieren ser sorprendidos.

El Tricolor no tuvo demasiadas complicaciones en las semifinales donde se midieron a un Honduras muy mermado que poco pudo hacer para un contundente 3-0 con anotaciones de Rogelio Funes Mori, Jonathan dos Santos y Orbelín Pineda.

Por su parte, Canadá ha demostrado mucha solidez, a pesar de no tener a su mayor estrella han jugado muy bien y saben que si hay un momento en que pueden vencer a los mexicanos es en este duelo.

Los de la Hoja de Maple se vieron realmente sólidos en la ronda de Cuartos de Final donde se enfrentaron a Costa Rica en un duelo que parecía parejo, pero la realidad es que los canadienses fueron superiores para quedarse con el triunfo 2-0 con anotaciones de Junior Hoilett y Stephen Eustáquio.

Tanto México como Canadá saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones llegan motivadas y decididas a firmar el ansiado pase a la final, realmente esperamos un duelo parejo donde los Tricolores tendrán toda la presión y eso buscará ser aprovechado por la Hoja de Maple.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez en junio de 2019 cuando compartieron grupo en la Copa Oro de ese año. En aquel choque el Tricolor se llevó el triunfo 3-1 con doblete de Andrés Guardado y uno más del Piojo Alvarado.

Hora y Canal México vs Canadá

El juego entre México vs Canadá se estará disputando en punto de las 7:00 pm del Pacífico y 10:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 8:00 pm

México, Panamá, Perú y Ecuador: 9:00 pm

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 10:00 pm

Brasil, Argentina y Uruguay: 11:00 pm

La transmisión del partido Canadá vs México en VIVO para la televisión será en exclusiva por el Canal 5 y Azteca 7 en TV Abierta para México, así como por TUDN en cable y para los Estados Unidos, mientras que en Centroamérica podrán verlo por ESPN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones y por la página de la CONCACAF que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final. La transmisión online será por la app de TUDN.

México vs Canadá en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones que saldrán con todo por la victoria, no hay margen de error, uno estará en la final y el otro quedará eliminado. En los pronósticos el Tricolor es favorito por su mayor jerarquía y calidad, pero la Hoja de Maple llega motivado sabiendo que no tienen mucho que perder. Al concluir el partido los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de los goles y el resultado final. México vs Canadá.

Last modified: julio 29, 2021

