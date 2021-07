Gimnasia EN VIVO Final Suelo, Caballo con Arzones, Anillas, Salto, Barras Paralelas, Barra Fija Hora, Canal, Dónde ver Juegos Olímpicos 2021

Gimnasia

A partir de este domingo 1 de agosto concluye la actividad de la Gimnasia Masculina en los Juegos Olímpicos 2021 con la disputa de las finales por aparatos que, sin duda, serán muy emocionantes y de mucha calidad en el Centro Gimnasia de Ariake.

Final Suelo en VIVO

Serán 8 gimnastas los que tendrán la oportunidad de realizar una rutina sobre el suelo, será calificada su dificultad y ejecución para repartir medallas. Artem Dolgopyat fue el mejor en la clasificación, pero Nikita Nagornyy es el favorito para el Oro, aquí les tenemos la lista completa:

La competencia de suelo se estará disputando este domingo 1 de agosto en punto de las 5:00 pm de Japón y 3:00 am de México (1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos). La transmisión será por Claro Sports en Latinoamérica y Telemundo en Estados Unidos.

Final Anillas en VIVO

La actividad de la Gimnasia Masculina continuará este mismo domingo con la final del Caballo con Arzones donde 8 gimnastas estarán teniendo la oportunidad de hacer una rutina sobre el aparato, serán calificados con respecto a su dificultad y ejecución para repartir las medallas. Chih Kai Lee fue e mejor en la clasificación, pero Kohei Kameyama y Alec Yoder van por la medalla de Oro. Aquí la lista completa:

La actividad de las finales por aparatos continuarán este martes con las anillas donde 8 gimnastas buscarán la medalla. Tendrán la oportunidad de hacer una rutina siendo calificados por dificultad y ejecución para repartir las medallas. El griego Eleftherios Petrounias fue el mejor en la clasificación, pero Yang Liu va por el Oro. Aquí la lista de competidores:

La final de Anillas se estará disputando este martes 3 de agosto en punto de las 5:00 pm de Japón y 3:00 am de México (1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos). La transmisión será por Claro Sports para Latinoamérica y por Telemundo en Estados Unidos.

Final Salto en VIVO

La actividad del martes 2 de agosto se cerrará con el Salto Masculino donde 8 gimnastas estarán buscando las medallas. Tendrán una oportunidad de realizar el salto donde serán calificados por dificultad y ejecución. El coreano Jeahwan Shin fue el mejor en la clasificación. Aquí la lista completa de participantes:

La Final de Salto se estará disputando este martes 4 de agosto en punto de las 6:51 pm de Japón y 4:51 am de México (2:51 am PT / 5:51 am ET en Estados Unidos). La transmisión online será Claro Sports para Latinoamérica y Telemundo en Estados Unidos.

Final Barras Paralelas en VIVO

Abrimos la actividad del último día de acción en la Gimnasia Masculino de los Juegos Olímpicos 2021 con las barras paralelas donde 8 gimnastas estarán buscando una medalla. Tendrán la oportunidad de hacer una rutina sobre el aparato siendo calificados por dificultad y ejecución. El chino Jingyuan Zou fue el mejor en la clasificación, pero Lukas Dause y Hao You van por el Oro.

La Final de las Barreras Paralelas se estará disputando este miércoles 5 de agosto en punto de las 5:00 pm de Japón y 3:00 am de México (1:00 am PT / 4:00 am ET en Estados Unidos). La transmisión será por Claro Sports en Latinoamérica y Telemundo en Estados Unidos.

Final Barra Fija en VIVO

La actividad de la gimnasia concluirá con la Barra Fija donde 8 gimnastas estarán buscando llevarse alguna medalla. Tendrán la oportunidad de hacer una rutina en el aparato siendo calificados por dificultad y ejecución. Daiki Hasimoto fue el mejor en la clasificación, pero se espera una competencia muy cerrada.

La Final de Barra Fija se estará disputando este miércoles 5 de agosto en punto de las 6:39 pm de Japón y 4:39 am en México (2:39 am PT / 5:39 am ET en Estados Unidos). La transmisión será por Claro Sports para Latinoamérica y Telemundo en Estados Unidos.

